Lärare för yngre åldrar till Akutskolan Språk- och kompetenscentrum
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2026-06-08
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Språk- och kompetenscentrum är en central enhet som stöttar och är ett komplement till Borlänges kommuns för-, grund- och gymnasieskolor. Följande enheter ingår i enheten; Kulturcentrum Asken, Akutskolan, Centrala särskilda undervisningsgrupper, Lovskolan, Specialpedagogiska teamet, Modersmål, Studiehandledning, Mottagningsklass och Toleransprojektet. Verksamheten är i dagsläget geografiskt utspridd i Borlänge med ambulerande lärare och lokaler på olika platser.
Vårterminen 2027 kommer hela enheten av finnas i gemensamma lokaler i fd Hagagymnasiet.
Språk- och kompetenscentrum har ett nära samarbete med både lokala och centrala elevhälsan.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Lärare för yngre elever på akutskola.
Som lärare för yngre elever på akutskola arbetar du i en verksamhet där trygghet, struktur och relationsskapande står i centrum. Eleverna befinner sig ofta i en tillfällig och utmanande situation, vilket ställer höga krav på ditt ledarskap, din flexibilitet och din förmåga att snabbt skapa tillit.
Du ansvarar för att planera och genomföra undervisning som anpassas efter varje elevs behov, kunskapsnivå och dagsform. Undervisningen är tydligt strukturerad och varvas ofta med social träning och stöd i att utveckla strategier för fungerande skolvardag.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare, andra delar i Språk- och kompetenscentrum och med elevens ordinarie skola, där fokus ligger på att skapa en hållbar återgång till ordinarie undervisning. Du behöver vara lyhörd, konsekvent och ha ett lågaffektivt bemötande, samt en god förmåga att hantera utmanande situationer.
Som lärare i akutskolan är du en viktig vuxen som bidrar till att stärka elevernas självkänsla, motivation och framtidstro med målet att varje elev ska lyckas i skolan och i livet.
Sammanfattningsvis kräver arbetet i akutskola en kombination av pedagogisk skicklighet, starkt ledarskap och en genuin vilja att göra skillnad för elever i behov av extra stöd.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare F-3 med utbildning i grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Erfarenhet av arbete inom grundskolans lägre åldrar samt kunskap inom specialpedagogik.Dina personliga egenskaper
Relationsskapande förmåga snabbt kunna bygga förtroende med yngre elever.
Tålamod och uthållighet kunna möta yngre elever i motstånd och svåra lägen.
Tydligt ledarskap skapa struktur och förutsägbarhet i undervisningen.
Flexibilitet anpassa undervisning utifrån elevens dagsform och behov.
Lågaffektivt bemötande hantera konflikter och starka känslor utan att eskalera situationen.
Meriterande kvalifikationer:
Specialpedagogisk kompetens.
Arbete i särskild undervisningsgrupp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Borlänge kommun (visa karta
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781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Språk- och kompetenscentrum Kontakt
Sveriges lärare
Annette Thenander 0243-222 113 Jobbnummer
9951338