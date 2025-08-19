Lärare för undervisning av elever i behov av stöd åk 4-9, Boo Gårds skola
2025-08-19
Brinner du lite extra för att stötta elever som behöver det allra mest? Vill du arbeta på en välfungerande, trygg och trivsam skola med stark vi-känsla och nöjda elever, vårdnadshavare och medarbetare? Lockas du av att bli en del av ett engagerat specialpedagogiskt team? Sök då rollen som speciallärare/lärare på Boo Gårds skola! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 procent.
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare/lärare arbetar du med elever i årkurs 4-9 som är i behov av särskilt stöd i matematik och språk-, skriv- och läsutveckling. Du ingår i skolans speciallärarteam, som leds av vår övergripande specialpedagog. Tillsammans med klasslärare, elever och vårdnadshavare skapar ni de bästa förutsättningarna för elevernas lärande genom stödinsatser, anpassningar och goda relationer. Du undervisar och stöttar elever samt genomför individanpassade åtgärder i klassrummet och skolans studio med mindre grupper och enskilt. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och skollag.
Du håller dig uppdaterad om nya rön och forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, ansöker om tilläggsbelopp, upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt genomför och analyserar screeningar och andra kartläggningar Mycket av detta sker i samarbete med dina kollegor i speciallärarteamet. Med trygghet och engagemang handleder du kollegor och arbetslag i specialpedagogiska frågor. Du bjuder in till och leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser.
Arbetet sker i nära samarbete med speciallärarteamet, lärare, skolledning och elevhälsoteamet. Du är själv en del av skolans välfungerande elevhälsoteam, som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolledare, specialpedagog och ytterligare tre speciallärare. Ni träffas varje vecka samt arbetar professionsövergripande med åtgärdande, främjande och förebyggande insatser.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i mellan- och/eller högstadiet
erfarenhet av att arbeta som speciallärare alternativt som lärare där du aktivt stöttat elever i behov av särskilt stöd och extra anpassning i språk-, skriv- och läsutveckling och/eller matematik
erfarenhet av att arbeta som lärare inom mellan- och/eller högstadiet
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
speciallärarexamen med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
dokumenterad erfarenhet av att arbeta som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling och/eller grundläggande matematikinlärning
erfarenhet av att handleda lärare
kunskap i och erfarenhet av att kartlägga behov och dokumentera stödinsatser, såsom pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
god kunskap och erfarenhet av att stödja elever med dyslexi
god kunskap och erfarenhet av att stödja elever med NPF.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare. Din kunskap, relationsskapande förmåga och professionalitet skapar trygghet, tillit, förtroende och en god grund för lärande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. På ett självgående sätt har du förmågan att effektivt styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du driver elevärenden från början till slut samt hanterar ärenden och situationer självständigt, med både trygghet och gedigen kunskap. Du arbetar utifrån satta mål och stödjer eleverna i att nå dessa, samtidigt som du har förmågan att sätta, analysera och utvärdera mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 815 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Vi har underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger. Våra elever får de bästa förutsättningar för att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Skolan har ett tätt samarbete med vårdnadshavare samt ett omfattande trygghetsarbete i syfte att skapa en trygg miljö. Vi är en skola med starka traditioner, vilket skapar en tydlig vi-känsla. Vi har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder dig ett arbete fullt av utvecklingsmöjligheter på en mycket trivsam skola med skickliga pedagoger som arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Läs mer om oss här
Som speciallärare/lärare hos oss blir du en del av ett engagerat specialpedagogiskt team med en specialpedagog och flera speciallärare. Du får samarbeta med målmedvetna och kompetenta kollegor som alltid strävar efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas. Du har stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskaper, system, utrustning, handledning och utbildning. Dessutom får du möjlighet att nätverka, samarbeta och bolla med andra speciallärare från hela kommunen. Rollen har också visst utrymme att formas och utvecklas utifrån din kunskap och erfarenhet.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor biträdande rektor Joakim de Klonia på 08-718 86 13 och joakim.deklonia@nacka.se
Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
