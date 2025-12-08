Lärare för årskurs 1 till Lilla Gårdstensskolan
2025-12-08
Nu söker vi en legitimerad lärare med bred behörighet för undervisning i årskurs 1 till Lilla Gårdstensskolan! Här får du chans att möta elever från alla världens hörn.
Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 1 ingår du i arbetslag tillsammans med lärare, lärare i fritidshem och fritidsledare som gemensamt ansvarar för elevens hela skoldag. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen på grupp- och individnivå. Som medarbetare får du dessutom vara med och bygga upp, påverka och forma en helt ny verksamhet. Göteborgs Stad erbjuder stöd för dig som vill vidareutvecklas i ditt yrke.
Beskrivning om skolan
Lilla Gårdstensskolan flyttade in i nyrenoverade lokaler mitt i Gårdsten hösten 2022 och stärks upp med elever allteftersom. Skolan ligger på Saffransgatan nära till naturområdena Vättlefjäll och Lärjeån samt Angereds Centrum. Det är lätt att ta sig hit med buss och spårvagn. Lilla Gårdstensskolan har också en anpassad grundskola, vilket innebär att vi arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare för årskurs 1-3 med bred behörighet. För tjänsten är det krav på erfarenhet av läraryrket. Det är meriterande om du är behörig i SVA och om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i socioekonomiskt utsatt område.
Vi söker dig som har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer med såväl elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Med utgång i elevernas resultat, forsknings och beprövad erfarenhet följer du upp och utvärderar. Du reflekterar och utvärderar i syfte till utveckling och stöttar elever utifrån deras behov. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket ställer krav på dig att kunna samarbeta med dina kollegor, delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper för att utveckla dig själv, din roll och skolans pedagogiska arbete.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningen Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
