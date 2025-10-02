Lärare flygteknik JAS 39 Gripen (Specialistofficer)
Luftsystemavdelningen genomför teknisk utbildning på samtliga förekommande luftfartyg inom Försvarsmakten. Du kommer att tjänstgöra på Stridsflygsektionen som är en del av Luftsystemavdelningen. Här har du chansen att utveckla dig som tekniker och officer genom undervisning och pedagogik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består av att vara lärare i både teoretiska och praktiska ämnen inom tekniskt tjänst på JAS 39 Gripen. Vi arbetar med digitala utbildningsmetoder och pedagogik, kreativitet och godkänd data är ledstjärnor i vår utveckling. Undervisningen sker på svenska men även på engelska då vi har flertalet internationella operatörer hos oss. Tjänsten kan även innebära stöd till våra övriga avdelningar på förbandet inom vårt kompetensområde.
Du kommer ingå i ett team som tillsammans skapar kvalitetssäkrad teknisk utbildning på stridsflyg för morgondagens tekniker.
KRAV
Kvalifikationer
• Specialistofficer (SO7)
• Typkurs/ Intygsbehörighet JAS 39 C/D
• God förmåga i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
• Körkort lägst klass B manuell.
Personliga egenskaper
Som person är du initiativrik, social, ansvarskännande och en lagspelare. Du trivs med att se andra människor utvecklas. Du skall ha ett intresse av att ta till dig nya kunskaper och ständigt drivas av att förbättra pedagogiken inom lärandet. Flexibilitet utöver ditt eget ansvarsområde är en nödvändighet, både för att stödja inom andra kompetensområden men även för att lösa olika former av gemensamma uppgifter, till exempel vid utformning av nya kurser. Du är van vid att arbeta självständigt Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Typkurs/Intygsbehörighet JAS 39 E
• Kunskap om stödsystem inom teknisk tjänst och planering, Erfarenhet som lärare
Övrigt
Tjänsten är en militär befattning och är en tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten.
Befattning är placerad på FMTS i Halmstad. Tillträde enligt överenskommelse.
Resor förekommer i tjänsten och utbildning förekommer i internationell miljö.
Förfrågningar om befattningen kan göras till sektionschef Mikael Christiansen (nås via växel 08-788 75 00).
Eftersom FMTS arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till denna tjänst.
Fackliga representanter (nås via växel 08-788 50 00)
HSOF: Anders Norén
OFR-S: Roland Kramer
SACO: Nermina Dzanic
SEKO: Irene Ström
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
