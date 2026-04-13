Lärare flera tjänster - Sv/Sva, Eng, Bild och Hkk.
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Gymnasielärarjobb / Eksjö Visa alla gymnasielärarjobb i Eksjö
2026-04-13
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Eksjö
, Vetlanda
, Tranås
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp en skolverksamhet i nybyggda skollokaler? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. SiS ungdomshem Långanäs har byggt ut skolan med en helt ny skolbyggnad. Skolan är i behov av tre tjänster i ämnena Sv/Sva, Eng, Hkk, SO och Bild som kan kombineras med andra ämneskombinationer. Då vi söker lärare i teoretiska ämnen i kombination med praktisk/estetiska ämnen kan tjänstens utformning samt omfattning diskuteras och utformas utifrån den sökandes aktuella behörighet och önskemål om tjänstgöringsgrad.
Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet. Skolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning. Ungdomarna som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. De placerade ungdomarna är mellan 16-20 år. Nästan all undervisning sker inom ramen av introduktionsprogrammet; individuellt alternativ, men det kan också förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för anpassad skola. Alla elever har en individuell studieplan där de tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare sätter upp mål och läser grundskole- och/eller gymnasiegemensamma ämnen utifrån sina behov. Undervisningen bedrivs på heltid i mindre undervisningsgrupper.
Det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Eleverna har skiftande erfarenheter och resultat från tidigare skolgång vilket medför att undervisningen behöver bygga på goda pedagogiska relationer, vara motivationsskapande och bedrivas utifrån kunskapsuppdraget. Du planerar, genomför, följer upp och dokumenterar undervisningen och är väl förankrad i läroplanernas alla delar samt i betygssättning. I tjänsten kan mentorskap ingå.
På institutionen finns flera kompletterande kompetenser och som lärare är du en del i ett tvärprofessionellt och gemensamt arbete kring ungdomarna. Samarbete med exempelvis sjuksköterskor, behandlingspedagoger och psykologer m.fl. är därför en viktig del i dina arbetsuppgifter. Vi är många som med omtanke samverkar och tillsammans har ett helhetsperspektiv gällande ungdomarna.
Som nyanställd skapar vi ett introduktionsprogram med fokus på säkerhets- och de etiska aspekterna i arbetet för att ge de rätta förutsättningarna att lyckas i rollen hos oss.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i flera av ämnena Sv/Sva, Eng, Hkk, Bild och SO för grundskolans senare år och/eller gymnasiet
Du har förmåga att planera, undervisa samt följa upp din undervisning.
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö.
Meriterande är :
Har en bred ämnesbehörighet och kompletterande ämnen vid sidan av ovan angivna.
Dokumenterad specialpedagogisk kunskap; insikt om olika diagnoser, erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd och institutionsvård.
Tidigare arbete inom introduktionsprogram eller arbete i särskilda undervisningsgrupper.
Att behärska flera språk.
Du behöver tilltalas av att undervisa och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer i mindre undervisningsgrupper bestående av elever med psykosocial problematik och i kriminalitet. Det är det viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål. Vi ser gärna att du är lugn i pressade situationer, prestigelös, flexibel, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete .Du har god samarbetsförmåga, hög social kompetens, en positiv elevsyn och är initiativrik. Du förstår också vikten av att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser fördelarna med förändringar.
Du deltar i utvecklingsarbetet för att nå skolans mål och tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du tänker på att anpassa kommunikationen beroende på mottagare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I arbetet ingår vidareutbildning. B-körkort krävs.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en semestertjänst med lagstadgad semester, vilket innebär att det är 40h arbetsvecka. Antal tjänster - 3 tjänster ( två heltidstjänster och en tjänst 70 % ).
Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning.
Intervjuer sker löpande.
Förmåner enligt statliga villkorsavtalet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121608".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Långanäs 1 (visa karta
)
575 96 EKSJÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Anna Lundgren anna.lundgren@stat-inst.se
9851714