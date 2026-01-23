Lärare F-3 (vikariat) sökes till Tågaborgsskolan!
2026-01-23
Om arbetsplatsen
Tågaborgsskolan är en grundskola i centrala Helsingborg. Här går ca 600 elever från årskurs F-9.
Vi erbjuder en arbetsplats i nybyggda och kreativa lokaler, och kollegor som vill på riktigt. Vår utgångspunkt är att framtiden kommer att se annorlunda ut. Som medarbetare hos oss är du med och ger våra barn och elever förutsättning att möta framtiden. Det kräver annorlunda arbetssätt, mod och nyfikenhet, och att du arbetar med verkligheten som utgångspunkt. Hos oss utgår vi från att alla är lika olika.
Skolan driver några större utvecklingsprojekt. Vi har fokus på entreprenörskap, läsande skola och rörelse. I dessa utvecklingsarbeten (som vi kallar Stjärnområden) kommer också du ingå.
På Tågaborgsskolan arbetar vi i Team för att utvecklas och lära tillsammans och du ingår i Team F-3.
Vill du utvecklas tillsammans med oss är du varmt välkommen till Tågaborgsskolan!
Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för undervisningen i förskoleklassen tillsammans med fantastiska kollegor och du får vara delaktig i vårt fortsatta arbete för att skapa framtidens stjärnor!
Vi söker en duktig och driven lågstadielärare som vill arbeta mot en högre måluppfyllelse för våra elever! Tillsammans med kollegor reflekterar du för att synliggöra lärandet och skapa förutsättning för rätt upplevelser och utmaningar för eleverna.
I ditt dagliga arbete kommer du vara en viktig del i vårt team som varje dag möter våra elever och skapar goda relationer i alla möten. Tillsammans med dina kolleger arbetar du med att hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Du deltar i utvärdering och utveckling av skolans verksamhet utifrån kunskaper, vetenskap och aktuell forskning. Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad och inspirerande lågstadielärare till förskoleklassen.
Du är lyhörd och fokuserar på barnens kommunikation, hur de lär och vad de är nyfikna på. Vidare är du kreativ och drivs av att utveckla barnens talanger.
Ditt arbetssätt präglas av att vara lösningsfokuserat och du leder ditt eget arbete och levererar hög kvalitet. Du är målinriktad och vill att både du och dina elever ska lyckas. Du samspelar med dina kollegor men är även bekväm att arbeta självständigt.
Du trivs med att arbeta med människor och visar intresse samt förståelse för andra. Du tar initiativ, accepterar nya idéer och är en lyhörd person som visar respekt och skapar gärna en god laganda.
Vi tillämpar löpande urval och har löpande intervjuer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du vår nya stjärna? Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260213
Anställningsform: Vikariat t.o.m. 260612
Omfattning: 80-100%
Tillträdesdatum: 260301 eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
