Lärare F-3 till Tretjärnsskolan anpassad grundskola
2026-01-20
Tretjärnsskolan söker nu en legitimerad grundskollärare för elever i årskurs 1-3 som läser efter den anpassade grundskolans kursplan.
Du ansvarar för en grupp elever som läser ämnesområde.
Tjänsten är ett vikariat till vårterminens slut, med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Tretjärnsskolans anpassad grundskola är en verksamhet där utvecklingsarbetet får ta stor plats. Tillsammans med Tretjärnsskolans grundskola och övriga skolor i Lövgärdets skolområde jobbar vi mot gemensamma mål, där bland annat språkutvecklande undervisning är ett prioriterat område. Vi har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete att utveckla elevernas självständighet och kommunikation. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation.
Tillsammans med dina kollegor kommer du vara ytterst ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grupp- och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar. Din undervisning grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår ifrån elevernas resultat och behov.
Du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del av ditt arbete och du skapar engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap.
Beskrivning om skolan
Tretjärnsskolan anpassad grundskola ligger i södra Lövgärdet i Angered. Här går elever från årskurs 1 till årskurs 3. Skolan ligger nära Vättlefjäll och Surtesjön där det finns goda möjligheter för undervisning utomhus och härliga naturupplevelser, lek och rörelse varje dag, året runt. På Tretjärnsskolan anpassad grundskola hjälps vi åt, våra elever är allas våra elever! Vi tror på styrkan i att arbeta tillsammans med andra. Vi strävar framåt och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar. Vår skola ligger i ett område där många kulturer skapar en gemensam kultur, som vi bidrar till och gör vårt bästa för att berika. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer med alla vi möter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för årskurs F-3 samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete i anpassad grundskola. Du är förtrogen med IKT både i undervisningen och som arbetsredskap samt har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Likaså om du har arbetat med AKK eller är motiverad att lära dig mer om alternativ och kompletterande kommunikation.
Personliga kvalifikationer
Som person tar du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och elevernas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du får energi av att bidra till andras lärande och skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Rollen kräver även att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål och har lätt att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Veronica Glanzelius, biträdande rektor veronica.glanzelius@grundskola.goteborg.se 0313673821 Jobbnummer
9695343