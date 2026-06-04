Lärare F-3 till De Geers skola
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-06-04
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Är du en klippa på läsinlärning? Då kan du vara vår nästa lärare!
Vilka är vi?
De Geers skola, byggd 1862, är Norrköpings äldsta folkskola och idag en F–3-skola med fritidshem i två avdelningar. Skolan är centralt belägen vid stadens skolgata, Södra Promenaden. Våra lokaler är varsamt renoverade och anpassade efter verksamhetens behov. Skolgården inbjuder till både lek och rörelse.
På De Geers skola utgår vi från en helhetssyn på eleven, där vår vision vilar på glädje, trygghet, nyfikenhet och lärande. Vi prioriterar särskilt läsning och rörelse som viktiga delar i elevernas utveckling.
Som medskapare hos oss förväntas vi vara professionella, ha roligt i vårt arbete, bidra till att göra andra bättre och alltid se oss själva som en del av lösningen.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som lärare F-3 är din huvudsakliga uppgift att tillsammans med andra pedagoger genomföra, ansvara för och utveckla undervisningen i årskurs F-3. Du ansvarar för klassens undervisning tillsammans med annan pedagog/resurs.
Mentorskap ingår i tjänsten. Under de läsår du undervisar i förskoleklass förekommer även arbete på fritidshem.
Alla förekommande arbetsuppgifter i vår verksamhet kan ingå då vi är en liten arbetsgrupp och jobbar nära varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs F-3 och utbildad i läsinlärning. Vi vill att du har erfarenhet av läsinlärning och arbete i lågstadiet. Vi ser även att du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kunskap kring hur du dokumenterar din undervisning och elevernas lärande digitalt. Du analyserar dina och elevernas resultat och utvecklar ditt arbete för ökad måluppfyllelse.
Vi söker dig som har en god pedagogisk förmåga där du anpassar din undervisning och kommunikation utifrån elevernas behov. Du är lyhörd i ditt bemötande och duktig på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Du är bra på att samarbeta med andra människor och du gör dina kollegor ännu bättre. Du organiserar, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är uthållig i ditt arbete, motiverad att nå resultat och villig att arbeta.
Då vi jobbar med barn sker naturliga tempoväxlingar i verksamheten under arbetsdagens gång. Därför ser vi att du har förmåga att hantera stressfyllda situationer lugnt och kontrollerat, du prioriterar arbetsuppgifter efter deras brådska och betydelse.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 6 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, enligt ferietjänst
Sista ansökningsdatum: 14 juni, intervjuer kan ske löpande
Kontakt: Rektor Marika Andersson, mailto:marika.andersson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 34 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9947529