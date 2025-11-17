Lärare F-3 till Annebergs skola
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Nässjö Visa alla grundskollärarjobb i Nässjö
2025-11-17
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Annebergs skola ligger i tätorten Anneberg, ett samhälle med drygt 800 invånare med närhet och goda bussförbindelser till både Nässjö och Eksjö. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 samt fritidshem. Skolan har ca 35 personal och 200 elever från Anneberg, Solberga, Flisby och omgivande landsbygd.
Skolan ligger centralt beläget i Anneberg med närhet till naturen. Skolan har tillgång till en fullstor idrottshall och samlingslokal samt en stor skolgård med skogsmiljö, fotbollsplaner, bandyplan och hinderbana. I nära anslutning till skolan finns även
Annebergs bibliotek och medborgarkontor.
Annebergs skola är arbetsplatsen för dig som ser fördelarna med den lilla skolan och ett tätt samarbete med kollegorna!
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar. Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Annebergs skola söker en lärare till lågstadiet, där du får chans att dela klass med en erfaren lärarkollega. Vi arbetar med tvålärarskap för att möjliggöra olika arbetssätt och på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Det innebär ett nära samarbete med din lärarkollega både i undervisningen och i rollen som mentor för en klass. Du kommer också ingå i det större arbetslaget F-3 med regelbundna träffar.
I uppdraget ingår i första hand följande:
• Planera och genomföra undervisning för att uppnå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå
• Dokumentera och bedöma elevernas kunskaper utifrån styrdokumenten
• Samverka med elevernas vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer
• Arbete med sociala relationer, grupprocesser och värdegrundsfrågor i elevgruppen
• Bidra till skolutveckling i arbetslaget och på skolan som helhetKvalifikationer
Utbildningsbakgrund
Vi söker dig om är utbildad lärare, helst med behörighet att undervisa i åk 1-3. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation.
Erfarenheter
Tidigare erfarenhet inom yrkesområdet är meriterande.
Personlig kompetens
Du är trygg i din lärarroll, är en naturlig ledare i klassrummet och har en god pedagogisk förmåga.
Du har ett positivt förhållningssätt med god förmåga att samarbeta och skapa relationer till såväl elever, som vårdnadshavare och kollegor.
Du är driven i att utveckla din undervisning och tillsammans med dina kollegor vill du utveckla vår skola.
Du är flexibel och har förmåga att se möjligheter och lösningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet inom yrket är meriterande
ÖVRIGT
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekrytering kan ske löpande under annonseringsperioden, så vänta inte att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SBe2508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Sanna Bjelke sanna.bjelke@nassjo.se +46380517707 Jobbnummer
9609044