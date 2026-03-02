Lärare F-3 sökes till Futuraskolan International Stockholm!
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens världsmedborgare? Futuraskolan växer och på grund av expansion söker vi nu en engagerad och behörig lärare med fokus på årskurserna F-3. Ta chansen att arbeta i en tvåspråkig och trygg miljö där elevernas utveckling står i centrum!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I din roll kommer du att undervisa våra elever på årskurserna F-3. Tjänsten är en heltidstjänst (ferietjänst) som inleds med en provanställning. För att ge dig bästa möjliga start och stöd i din nya roll kommer du att tilldelas en mentor under ditt första år hos oss.
Vi sätter stort värde vid att eleverna känner sig trygga och kan fokusera på sina studier. Därför är det viktigt att du är trygg i din lärarroll och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i dina elevgrupper.
Viktig information om behörighet
Kandidaten ska ha giltig lärarlegitimation med behörighet i respektivt ämne. Ansök endast om man har giltig lärarlegitimation eller pågående utbildning. (Observera att svensk lärarlegitimation krävs för att erbjudas en permanent tillsvidareanställning.)
Vem är du?
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation för årskurs F-3. Eftersom Futuraskolan International är en tvåspråkig engelsk-svensk skola är det en stor fördel om du har goda kunskaper i engelska.
Vi ser att du:
Har god förmåga att skapa ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i gruppen.
Tror på varje barns förmåga att lära och använder metoder som för varje elevs erfarenheter och utveckling vidare.
Har goda ämneskunskaper och grundar all din verksamhet i läroplanen.
Ständigt utvecklar ditt ledarskap genom egen reflektion och återkoppling från kollegor, elever och vårdnadshavare.
Om Futuraskolan och vår värdegrund
Futuraskolan International är en friskola som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Vi har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på våra tre värdeord: Progressiveness, Energy, Respect (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare.
Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt.
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se
Praktisk information
Omfattning: Heltid, ferietjänst
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Augusti 2026Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan mailas till: racheal-bjork@futuraskolan.se
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: racheal.bjork@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
