Lärare F-3 med bred behörighet till Nyhamre skola
2025-12-09
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan!
Nyhamre skola är en mångkulturell F - 6 skola med ca 400 elever. Skolan är centralt placerad med närhet till skog och fritidsanläggningar i Bollnäs. Personalen är organiserad i olika arbetslag och enheter som arbetar gemensamt kring eleverna. Lokalerna är fina och modernt utrustade. Utemiljön är tilltalande för både lek, idrott och andra kreativa aktiviteter. Välkommen till oss om du vill vara med och bidra i arbetet för Nyhamre skolas elever!
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Bollnäs kommun? Vi söker nu en passionerad och engagerad legitimerad lärare med bred behörighet till Nyhamre skolas F-3 som vill vara med och leda utvecklingen av våra grundskolor.
Här får du möjlighet att göra skillnad för eleverna och vara en viktig del av ett inspirerande arbetslag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde vårterminen 2026.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan snarast.
Vad vi erbjuder dig
Vi tror på att en positiv arbetsmiljö är nyckeln till framgång, både för våra elever och för oss som medarbetare. Hos oss får du möjlighet till både professionell utveckling och att ha roligt på jobbet! Vi värdesätter din arbetsglädje och erbjuder stöd för att du ska kunna växa i din roll.
Som en del av vårt team får du också friskvårdsbidrag och tillgång till personalstöd. Vi vill skapa en arbetsplats där du trivs och känner dig uppskattad! Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Nyhamre skola kommer du att vara en viktig del av ett engagerat arbetslag, där den årskurs du arbetar i bestäms utifrån din behörighet och önskemål. Tillsammans ansvarar ni för undervisningen och skolans utveckling, där du kommer att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. Du får möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter för att skapa en inspirerande och trygg lärandemiljö.
I ditt arbete samarbetar du nära kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och välmående. Här är det samarbete och öppenhet som driver oss framåt! Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation som grundskollärare F-3 med bred ämneskompetens och ett stort engagemang för utbildning. Det är meriterande om du är behörig för undervisning i musik.
Du är van att samarbeta med både elever och kollegor, och du har ett genuint intresse för att skapa positiva relationer och stödja elevernas utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Unikum och dokumentation av pedagogiskt arbete, men viktigast är att du har en vilja att ständigt utvecklas och förbättra din undervisning.
Vi ser också att du är en god förebild för eleverna och att du trivs med att arbeta i ett team där samarbete och ansvarstagande är i fokus. För oss är det viktigt att du har en god förmåga att arbeta strukturerat och följa upp skolans mål och styrdokument.
Välkommen till oss på Nyhamre skola - här gör vi skillnad tillsammans!
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
