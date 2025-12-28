Lärare f-3 i svenska, SO, matematik och NO till Hälledalsskola
Vi söker en lågstadielärare till Hälledals skola - där lärande möter naturen!
Om skolan
Hälledals skola är en liten och trivsam F-6-skola, vackert belägen mitt i Höga Kusten - mellan Kramfors och Härnösand. Här går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar åldersintegrerat i flera klasser och Vi arbetar språkutvecklande i inkludernade lärmiljöer. Vi tror på att lärande sker bäst i en trygg miljö där elever får växa - både kunskapsmässigt och som människor. Skolan har nära till både natur och aktivitet, med idrottshall och simhall på skolområdet. Vilket vi är väldigt glada för! Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Du kommer att arbeta som lärare i lågstadiet och får varje dag möjlighet att göra verklig skillnad. I rollen ingår att undervisa och stödja våra yngsta elever i deras utveckling, tillsammans med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en förskollärare. Du arbetar nära engagerade kollegor, skolledningen och vårt elevhälsoteam för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och trivsel.
Vi erbjuder en skola som präglas av starkt engagemang och ständig utveckling. Här välkomnas nya idéer och initiativ, och du får goda möjligheter att påverka och vara delaktig i vår framtidsresa. Vi söker dig som ser möjligheter, uppskattar utmaningar och trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
• Legitimerad lärare med behörighet för lågstadiet inom ämnena svenska, SO, matematik och NO.
• Särskilt god kompetens inom språkutveckling, läs- och skrivinlärning samt matematik för yngre elever
• B-körkort
Meriterande är om du:
• har tidigare erfarenhet av undervisning i lågstadiet
• har god kännedom om läroplanen och styrdokument
• har erfarenhet av att planera och genomföra undervisning självständigt
• har erfarenhet av att använda digitala verktyg i klassrummet
Vi söker dig som är:
Positiv, engagerad och lösningsfokuserad
Varm och respektfull i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor
Relationsskapande och samarbetsinriktad
Flexibel och trygg i ditt ledarskap
Inkluderande och ser mångfald som en styrka
Du har en genuin vilja att göra skillnad och skapar struktur och arbetsro i klassrummet. Du strävar alltid efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och lyckas utifrån sina förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och relevant erfarenhet. Övrig information
Tjänsten: 100% och tidsbegränsad med start 2026-01-08- t.o.m 2026-06-18
Start: 2026-01-08 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
Lön: individuell lönesättning
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
tf Rektor
Herman Norberg herman.norberg@harnosand.se 070-340 12 38 Jobbnummer
9664130