Lärare estetik och media till Fryshuset gymnasium
Om Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om Fryshuset gymnasium
Fryshuset Gymnasium har drygt 1000 elever och 100 lärare fördelade på fem nationella program och fyra varianter av introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och anpassad gymnasieskola. Utöver det jobbar 20 personer inom EHT och olika stödfunktioner. Skolan har en rektor som leder helheten och är sedan organiserad i fyra pedagogiska enheter som leds av en eller flera programrektorer.
Om uppdraget
Vikariatet är förlagt på Estetiska programmet och du kommer undervisa elever med passionerade estetiska intressen. Omfattningen är 45 % med undervisning i kurserna Medieproduktion 2 (Gy11 och Gy25), Film- och TV-produktion (Gy11). Du kommer ingå i ett lärarlag som arbetar med samma elever som du. I lärarlaget finns ett nära samarbete och möjlighet att bolla didaktiska frågor.
Vi söker en vikarie till vår utbildning Estetik & Media Digitala berättelser, där text, bild och rörlig bild samspelar i ett undersökande och konstnärligt arbete. Hos oss står berättandet i centrum - hur idéer tar form, får uttryck och når en publik.
Vi är särskilt intresserade av att eleverna får möjlighet att utveckla sina egna berättarröster. I undervisningen arbetar vi aktivt med att ge dem utrymme, riktning och feedback i sina processer, och vi rör oss genom olika digitala medier och genrer som t.ex. dokumentärt berättande, fiktion och videokonst.
Du undervisar i:
Medieproduktion 2 (årskurs 2, Gy25)
Film- och TV-produktion (årskurs 3, Gy11)
Medieproduktion 2 (årskurs 3, Gy11)
Grupperna består av cirka 10 -15 elever. Årskurs 2 har inga förkunskaper i rörlig bild, vilket innebär att undervisningen behöver vara tydligt strukturerad och introducerande, samtidigt som den är flexibel och variationsrik.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen, samt att bidra till en inspirerande och trygg lärmiljö. Studiebesök och externa samarbeten är en naturlig del av undervisningen.
I tjänsten ingår även ansvar för utbildningens tekniska utrustning samt samverkan med kollegor och externa aktörer.
Vi söker dig som
har stark kunskap inom rörlig bild och ett eget driv i ditt skapande
har lärarlegitimation och/eller har erfarenhet av att arbeta i gymnasieskola
är trygg i kamera-, ljud- och redigeringsteknik (Premiere)
gärna har kunskap i exempelvis After Effects, DaVinci eller Logic (meriterande)
skapar trygghet och arbetsro
varierar undervisningen för att möta olika behov
lyssnar in och bekräfta eleverna
utmanar dem i deras utveckling och ta deras arbete på allvar
Du rör dig obehindrat mellan olika former av berättande och har förmåga att lyhört och relationellt skapa kreativa, tillgängliga processer för elever med olika behov och nivåer av förkunskaper.
Du är en engagerad pedagog med god ledarskapsförmåga, både i och utanför klassrummet. Du bygger relationer med värme och tydlighet, och har höga men realistiska förväntningar på både elever och dig själv.
Du planerar och dokumenterar din undervisning strukturerat, samtidigt som du är nyfiken och vill utveckla din praktik såväl självständigt som tillsammans med andra.
Anställningsvillkor:
Tillträde: 260811
Omfattning: 45% under höstterminen, med en eventuell förlängning under VT27.
Anställningsform: Vikariat
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal/Vision/Sveriges Skolledare/Sveriges Lärare
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar för rollen. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Polismyndighetens webbplats.
Sista dag att ansöka är 260525

Kontaktperson för detta jobb
Marcus Högquist, tf programrektormarcus.hogquist@fryshuset.se
