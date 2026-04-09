Lärare engelska och företagsekonomi till Östra Reals gymnasium, tsv
Östra Reals gymnasium är en anrik och populär gymnasieskola centralt belägen på Karlavägen på Östermalm och som nu söker en lärare i engelska och företagsekonomi.
Vi är det naturliga steget mot högre studier och erbjuder de högskoleförberedande programmen EK, SA, NA med olika inriktningar och profiler. Vi har även grupper på Samhällsprogrammet med specialpedagogisk profil för elever med autismspektrumdiagnos och Språkintroduktion för elever som är nyanlända.
Våra program är mycket populära med många sökande till varje plats. Hos oss går elever från hela Stockholms län som alla har höga förväntningar på sin utbildning och den personal de möter i sin skolvardag.
På Östra Real ser vi våra elever. Vi tror på en inneboende potential hos varje individ och gör allt vi kan för att frigöra den och få eleven att blomma. Engagemang är motorn som driver oss i vår vardag och som påverkar våra elever. Den som studerar på Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv.
Men här finns också något som inte syns men som känns -engagemang, driv och en inkluderande atmosfär. Östra Real är en gymnasieskola som aldrig står stilla, för dem som liksom vi vill framåt och fortsätta att utvecklas.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en legitimerad lärare i engelska och företagsekonomi för tjänstgöring hos oss. Tjänsten är på ekonomiprogrammet och det är en tillsvidaretjänst med start den 11 augusti 2026
Som lärare är du helhetsansvarig för kurserna inklusive planering, undervisning, examinationer, omdömen, betygsättning och utvärdering.
På Östra Reals gymnasium arbetar lärarna i inriktningslag och ämneslag och du förväntas aktivt bidra till skolans och ämnets utveckling genom samarbete och dialog med övriga lärare och personal.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad lärare med goda ämneskunskaper som besitter förmågan att entusiasmera eleverna och skapa fokus, arbetsro och bra arbetsklimat. Grundkravet är att du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i engelska och företagsekonomi på gymnasienivå.
Vi söker en lärare som är intresserad av en god dialog med eleverna och som ser elevernas högt ställda mål som en positiv utmaning. Du förväntas arbeta aktivt med att förtydliga och kommunicera betygskriterierna samt grunderna för bedömning och i samband med det se elevens utvecklingsbehov. Du ska ha en god kommunikationsförmåga och tala och skriva flytande svenska. Erfarenhet av formativ bedömning är meriterande.
Din syn på kunskap och elever är viktig för oss. Vi arbetar elevcentrerat med att utmana alla elever. Det innebär att vi börjar på en sådan nivå så att alla elever är med för att sedan utmana dem med ett varierat arbetssätt.
Eftersom vi använder IT i kommunikationen med elever och personal förväntas du ha goda IT-kunskaper och är intresserad av att aktivt arbeta med IT i undervisningen. Vi söker en lärare med god samarbetsförmåga och intresse av att samverka med andra lärare i ämnes- och arbetslag.
På Östra Real arbetar vi aktivt med mentorskap och vill att utvecklingssamtalen ska vara värdefulla för elevernas utveckling. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av arbete som mentor, att du är engagerad i elevernas utveckling och måluppfyllelse och skicklig på att kommunicera och vägleda elever på individuell nivå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt.
Omfattning: 100%
Tillsvidaretjänst med start: 11 augusti 2026
Vid frågor om tjänsten, kontakta biträdande rektor Liv Lantzliv.lantz@edu.stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Karlavägen 79
Karlavägen 79 (visa karta
)
104 51 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Peter Engberg-Klarström peter.engberg.klarstrom@edu.stockholm.se
9844176