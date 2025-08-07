Lärare Eng i kombination med spanska eller tyska 100%
2025-08-07
Om verksamheten
Nordväst om Trollhättans centrum, på 20 minuters cykelavstånd, ligger Skogshöjdens skola i ett relativt nytt bostadsområde.
Vi är en 4 - 9 skola där det går cirka 280 elever. Skolområdet ligger mycket naturskönt med en inramning av både berg, skogspartier, grönområden och en grusfotbollsplan. Skolan ligger också nära Norra Älvsborgs Länssjukhus där det finns stora grönområden med vackra stigar och gröna ängar.
Vi har en målinriktad verksamhet där professionell personal skapar respektfulla möten, för elever och vårdnadshavare. Eleverna får tydliga mål för sina arbeten.
Skogshöjdens skola söker en lärare för undervisning i engelska i kombination med spanska eller tyska i åk 6-9.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad grundskollärare med behörighet i engelska och spanska eller tyska. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet med förmågan att skapa en lärandemiljö där varje elev kan utvecklas optimalt. Som lärare hos oss bedriver du ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. Du har positiva förväntningar på eleverna och har förmåga att kommunicera dessa i en motiverande anda. Du utgår från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Du har lätt för att samverka och du har god kommunikation - dina elever vet vad de kan, vart de ska och hur de ska ta sig dit.
Som lärare på Skogshöjdens skola ingår du i ett team där du tillsammans med kollegor ansvarar för mentorskapet i en årskurs. På skolan arbetar legitimerade lärare och tillsammans arbetar ni för att ge våra elever de bästa förutsättningarna till en god måluppfyllelse.
I denna tjänst undervisar du i engelska och spanska eller tyska och är mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda språkkunskaper i engelska och spanska eller tyska. Du är en tydlig och lyhörd ledare som sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i centrum. Du har lätt för att skapa relationer med dina elever såväl som med kollegor och vårdnadshavare. Du trivs i en föränderlig miljö samtidigt som du värdesätter struktur och kan planera och organisera ditt arbete väl.
Hos oss på Skoghöjdens skola kommer du ha stöttande kollegor runt dig och tillsammans arbetar ni för att utveckla verksamheten, alltid med elevernas bästa för ögonen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor.
