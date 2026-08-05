Lärare eller speciallärare på Anpassad grundskola Erikslund 1-9
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2026-08-05
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Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
På Anpassad grundskola Erikslund välkomnar vi varje dag elever i årskurs 1-9 från hela Borås. Vi bedriver omfattande samarbeten med kommunens föreningsliv och har en strävan att ge våra elever en upplevelserik skolgång på deras villkor. Välstrukturerad undervisning och tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. På skolan finns det även fritidshem/KTS för alla våra elever.
Nu flyttar vi in i Borås Stads nyaste skola. Det innebär att vi kommer till helt nybyggda lokaler med goda förutsättningar att bedriva undervisning i anpassad grundskola. Tillsammans med dina kollegor får du nu chansen att vara med och bygga upp verksamheten så att den blir den bästa.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som klasslärare på Anpassad grundskola Erikslund där vi har elever från årskurs 1-9. På Anpassad grundskola Erikslund strävar vi efter en differentierad undervisning som låter alla elever lyckas i sitt lärande, vilket ställer krav på dig som lärare att möta eleverna med ett lyhört, strukturerat och lågaffektivt förhållningssätt.
I varje klass finns en undervisande lärare samt ytterligare resurser i form av elevassistenter/stödpedagoger/aktiveringspedagoger. Som klasslärare är du ytterst ansvarig för att planera genomföra och utvärdera undervisningen på grupp och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Tillsammans med dina kollegor i klassteamet driver och utvecklar ni arbetet så att den gynnar alla elever. Du upprättar tydliga mål och planerar undervisning systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs, följer upp resultatet och ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare mot grundskola. Vi ser gärna att du utöver din lärarlegitimation är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Om du har arbetat som lärare i åk 1-3 eller 4-6 på grundskolan tidigare eller har erfarenhet av att arbeta som klasslärare eller speciallärare på anpassad grundskola så är det meriterande.
Du har kunskap och arbetslivserfarenhet inom intellektuell funktionsnedsättning samt erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan och du anpassar ditt bemötande och din kommunikation för att skapa förutsättningar för elever att tolka olika situationer och sammanhang. Som person är du lugn och möter eleverna lågaffektivt samt uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Det är meriterande om du har kunskap om läs- och skrivinlärning samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Emma Een emma.een@edu.boras.se 033-358174 Jobbnummer
10023624