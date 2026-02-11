Lärare Ekonomi & Juridik Värmdö Gymnasium vid Gullmarsplan
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Värmdö gymnasium, som är en av Stockholms mest attraktiva gymnasieskolor, ligger centralt vid Gullmarsplan i Stockholm.
Skolan har cirka 1380 elever fördelade på fem högskoleförberedande program: EK, ES, NA, SA och TE. Värmdö kommun är huvudman men våra elever kommer från hela Storstockholm.
Verksamheten kännetecknas av engagemang och kreativitet och är inriktad mot bildning, akademiska studier och yrkesliv. Alla lärare på skolan är legitimerade. Centralt i skolan finns vårt fina bibliotek. För elever i behov av särskilt stöd har vi en välfungerande studio. Värmdö gymnasium är skolan där eleverna trivs och ges goda förutsättningar för lärande och ett demokratiskt förhållningssätt. Samarbete har gjort Värmdö gymnasium till en av Stockholms mest framgångsrika skolor. Nu söker vi en kunnig, kreativ och engagerad legitimerad lärare, som delar vårt fokus på lärande, samarbete och trivsel.
Rollen som lärare innebär att du har kurser/nivåer i Ekonomi & Juridik. Du kommer att vara mentor för en klass samt ingå i ett arbetslag där man samarbetar runt elever på Ekonomiprogrammet.
Vi söker dig som är en engagerad, intresserad och legitimerad lärare behörig att undervisa i Ekonomi & Juridik (behörighetsbevis krävs). Du har erfarenhet av undervisning på gymnasiet och är en skicklig pedagog med förmåga att inspirera och engagera elever till lärande samt individualisera undervisningen utefter olika behov.
Du vill arbeta för en god skolkultur och har förmågan att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor samt tydlig struktur för dina arbetsprocesser. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper och deltar i det kollegiala lärandet.
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga samt förmåga att tänka nytt. Du tycker om att arbeta med ungdomar och drivs av att se dem växa och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen omfattar heltid och det är en tillsvidaretjänst, som inleds med provanställning om 6 månader, med start måndagen den 10 augusti 2026.
Om den här tjänsten låter som något för dig, ansök gärna så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Bifoga personligt brev, cv och lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Välkommen med din ansökan senast 16 mars 2026.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
