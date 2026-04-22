Lärare CAD, CAM och CNC till LinVux
Här finns en möjlighet att utbilda framtida CNC-operatörer, är det du som lägger grunden för branschens framtida medarbetare? Välkommen till oss på Linvux!Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare som vill undervisa framtida CNC-operatörer. Här blir du länken mellan den moderna industrin och skolan. Din expertis inom skärdata, verktygsval och programmering blir avgörande för elevernas framgång.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker i huvudsak självständigt då du är den enda läraren i CNC-teknik på Linvux. Det finns två lärare i samma ämne på Anders Ljungstedts gymnasium och du kommer samarbeta till viss del med dessa. Ni tre delar på de lokaler som finns på Anders Ljungstedts gymnasium.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Utbildningen är 55 veckor och minst 15% av tiden har eleverna APL (praktik). I dina arbetsuppgifter ingår att vårda befintliga samarbeten med företag/organisationer samt att skapa nya samarbeten för fler APL-platser. Du följer även upp eleverna när de är ute på sin APL. Du ansvarar för hela CNC-operatörsutbildningen, praktiken samt eventuella valideringar och prövningar på Linvux.
För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Linvux är kommunens vuxenutbildning som bedrivs i egen regi. Vi bedriver utbildning för vuxna inom gymnasiala och grundläggande kurser samt SFI. Till hösten -26 finns vi i huvudsak på två olika adresser, Mjärdevi och på Anders Ljungstedts gymnasium. På Linvux arbetar cirka 120 medarbetare och vi har drygt 2000 elever på alla nivåer och studieformer. Denna tjänst är placerad på Anders Ljungstedts gymnasium.
På LinVux jobbar vi alltid med eleven i fokus, bland annat genom att genomgående ge stöd till våra elever under hela deras utbildning. Våra elever studerar både på plats och på distans. Vi startar nya kurser var tionde vecka vilket innebär att under ett läsår hos oss träffar du många elevgrupper på olika kurser.
Som lärare på Linvux ligger stort fokus på att ha en helhetssyn kring elevens lärande i samverkan med kollegor och andra berörda funktioner. Vi samarbetar tätt i ämnes- och arbetslag och vi roterar ansvaret för kurserna ofta. Till LinVux söker vi dig som trivs i en föränderlig miljö och som vill jobba nära eleverna.
Du som söker
Vi söker dig som är en trygg och skicklig operatör med arbetserfarenhet inom industriteknik. Du har arbetat med komplett bearbetning (fräsning, borrning, svarvning, gängning och arborrning) och behärskar allt från ritningsläsning och mätteknik till programmering och ställ i moderna CNC-maskiner. Då du ansvarar för hela utbildningskedjan ser vi att du har en god helhetsförståelse för produktionsflödet, från råämne till färdigdetalj. Du har goda kunskaper inom CAD/CAM och produktionstekniska processer. Det är meriterande om du tidigare har tagit emot elever på APL eller på annat sätt samverkat med skolan kring elevers utbildning. Det är meriterande om du har undervisat på komvux eller gymnasiet.
Om du är utbildad yrkeslärare är det meriterande. Du som inte är utbildad yrkeslärare har möjlighet att söka till en behörighetsgivande utbildning inom ramen för anställningen för att bli yrkeslärare när du är anställd hos oss.
Det är ett krav att du har körkort, detta då du behöver ta dig runt med bil (som kan lånas) till elevernas olika APL-platser.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Som lärare är du en god förebild och trygg i dig själv. Du är flexibel och har förmågan att anpassa din undervisning efter elevernas behov. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp med att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: [%PROJECT_ID%]
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anna.forslund@utb.linkoping.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124512".
