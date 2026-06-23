Lärare bild + speciallärare/specialpedagog åk 4-9 Entréskolan Västerås
Amisgo AB / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-06-23
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Till hösten 2026 söker vi en engagerad och driven lärare med behörighet i bild samt speciallärare/specialpedagog som har behörighet som speciallärare i sin lärarlegitimation eller är under utbildning. Tjänsten som speciallärare/pedagog är på 50 % och tjänsten i bild är på 50 %. Tjänsterna kan kombineras till en 100 % tjänst eller delas upp på två tjänster på vardera 50 % utifrån personliga önskemål.
Tjänsten som lärare i bild innebär undervisning i bild samt i vår estetiska profil konst tillsammans med slöjdläraren. Eleverna har två timmar per vecka i konst som en del av skolans val. Det är en fördjupning i bild och slöjd och antagning sker genom färdighetsprov. Varje läsår skapar våra estetiska profiler tillsammans en föreställning där konstprofilen ansvarar för scenografin genom att skapa kulisser, rekvisita, kostym och affisch.
Tjänsten som speciallärare/specialpedagog innebär utredningsansvar för elever i behov av särskilt stöd samt skrivande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. I arbetsuppgifterna ingår även uppföljning och stöttning av lärare kopplat till deras undervisning.
Du behöver ha kunskap kring inlärnings-och beteendeproblematik hos elever, kunna anpassa ditt bemötande och ha kunskap kring kartläggning utifrån elevens ålder och utvecklingsnivå. Det krävs att du har fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du behöver även ha kunskaper om elever i behov av särskilt stöd samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer. Entréskolan finns i Västerås, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra estetiska profiler; teater, musik, dans och konst. Antagning sker till respektive profil genom färdighetsprov.
Entréskolan genomsyras av ett ämnesövergripande arbetssätt där teoretiska ämnen integreras med de estetiska ämnena. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och aktiv i sitt lärande. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Entréskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare/bildlärare för mellan- och/eller högstadiet. Som lärare på Entréskolan är det viktigt att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då en stor del av arbetet sker med digitala verktyg. Alla elever i klassen har tillgång till en egen dator som används i skolan. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ men även kan lyssna in och samarbeta med andra. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt.
Vi söker dig som:
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.Publiceringsdatum2026-06-23Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett kreativt lärande.
Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal - mellan Almega och fackförbunden Sveriges lärare, Kommunal och Vision.
Tjänstepension (ITP-avtalet) TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, Trygghetsförsäkring, TFA, Omställningsavtalet SAF-PTK, Friskvårdsbidrag
Tjänsten kan anpassas mellan deltid och heltid beroende på personliga önskemål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rekrytering.vasteras@entreskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AmiSgo AB
(org.nr 556814-8117)
Svalgången 1 (visa karta
)
724 81 VÄSTERÅS Arbetsplats
Entréskolan, Västerås Kontakt
Rektor
Maria Lindh info.vasteras@entreskolan.se 070-8899623 Jobbnummer
9974650