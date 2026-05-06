Lärare årskurs F-3 till Brickebackens skola
Är du legitimerad lärare F-3 och vill arbeta på en skola där samarbete, utveckling och elevens bästa står i centrum? Brickebackens skola söker nu en lärare till årskurs F-3.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som lärare på Brickebackens skola ingår du i ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på elevernas lärande och utveckling. Arbetet präglas av nära samarbete, kollegialt lärande och gemensamt ansvar.
Du arbetar tätt tillsammans med skolans elevhälsa genom regelbundna elevhälsoträffar och teamträffar, vilket skapar goda förutsättningar för samordning och gemensamt stöd kring elevernas utveckling. Det finns strukturerad pedagogisk tid som leds av förstelärare och används för gemensam utveckling och kompetenshöjning. Under våren och hösten 2026 har detta arbete ett särskilt fokus på svenska som andraspråk (SVA) i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
På Brickebackens skola ser vi samarbete som en nyckel till framgång. Alla medarbetare är viktiga pusselbitar i helheten. Vi värdesätter mod, tillit och en kultur där personalen vågar prova, lära av misstag och tillsammans utveckla undervisningens kvalitet. Genom gemensam planering och fortbildning som bygger på både befintlig kompetens och aktuella behov skapar vi samsyn och stärker vår gemensamma professionella förmåga.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån styrdokument och elevers behov
stödja elevers sociala utveckling och bidra till deras fostran
skapa en trygg och stimulerande lärmiljö som främjar lärande
hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom verksamhetsområdet
känna till och följa gällande lagar, styrdokument, policys och rutiner
arbeta i och dokumentera enligt verksamhetens digitala system
Om arbetsplatsen
Brickebackens skola är en F-6 skola med fritids och en resursskoleklass. I skolans lokaler finns också Anpassad grundskola 1-9 placerad. Från januari 2020 fungerar båda skolorna som en intraprenad. I skolans finns bibliotek, idrottshall och bad.
Brickebackens skola ligger ca 5 km. från centrala Örebro och det finns goda bussförbindelser.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
I rollen som lärare ska du ha god samarbetsförmåga och bidra till en trygg skolmiljö. Du har kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppens och enskilda elevers behov. Du arbetar strukturerat, är flexibel och deltar i arbete i arbetslag. Du trivs i en mångkulturell skolmiljö, tar ansvar för ditt uppdrag och bygger relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behärskar svenska i tal och skrift samt dokumenterar enligt verksamhetens krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
legitimerad lärare för årskurs F-3 med behörighet i matematik och svenska/svenska som andraspråk (SVA)
Meriterande:
erfarenhet av att arbeta i förskoleklass
erfarenhet att arbeta språkutvecklande gärna SVA utbildning
erfarenhet att arbeta på en mångkulturell skola
erfarenhet och kunskap kring NPF-diagnoserTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 maj. Urval och intervjuer sker löpande.
