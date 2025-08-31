Lärare årskurs F-3 gärna med speciallärarexamen till Njutånger skola
2025-08-31
Nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare i årskurserna F-3 till Njutånger skola!
Hos oss på Njutångers skola får du chansen att arbeta i en miljö där elevernas nyfikenhet och lärande står i centrum - en liten skola med stora möjligheter!
Njutånger skola är en naturnära byskola med cirka 85 elever i årskurserna F-6 belägen cirka 1,5 mil från Hudiksvall.
Arbetslaget på skolan är litet till antal men kompetensen är hög och all personal brinner för elevernas utveckling, både socialt och avseende kunskapsinhämtning. Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltidstjänst vilken innebär undervisning främst i årskurs F-1 men vissa lektioner även i årskurs 2-3.
I arbetslaget ingår ytterligare två lärare och visst resursstöd på grupp och individnivå.
I tjänsten ingår att vara mentor för cirka 15 elever och undervisning i samtliga ämnen förutom några praktisk-estetiska som t.ex. musik och idrott- och hälsa.
Mentorskapet är förlagt till årskurs F-1 och delas till viss del med en lärarkollega. Den aktuella klassen är en åldersblandad grupp (F-1) men denna delas under vissa tillfällen under dagen och då sker undervisningen årskursvis.
Tjänsten är tidsbegränsad till detta läsår (2025-2026) men kan eventuellt komma att förlängas. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum och tillsätts enligt överenskommelse. Profil
Är legitimerad grundskollärare med behörighet för årskurs F-3, gärna med en speciallärarutbildning. Tidigare erfarenhet av att undervisa i de lägre årskurserna och/eller i åldersintegrerade grupper är meriterande.
Är du inte grundskollärare men en erfaren och legitimerad förskollärare med dokumenterade kunskaper i läs- och skrivinlärning uppfyller du också våra förväntningar för anställning!
Vi söker dig som:
Har ett inkluderande, positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vågar prova nya idéer, arbetar till hög grad med inkludering och delaktighet och varierar din undervisning.
Brinner för undervisning och vill bidra till en trygg skolgång och livslångt lärande för våra elever.
Är trygg i din ledarroll, tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta.
Vågar vara prestigelös, provar nya strategier för att inkludera alla elever och ser utmaningar som spännande tillfällen att utvecklas i din lärarroll.
Vill arbeta i ett team där vi delar idéer, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi erbjuder:
Stark gemenskap och kollegialt stöd - du blir en del av ett lag som lyfter varandra.
Trygg och kreativ arbetsmiljö där du får utrymme att påverka och växa i din roll.
Tydliga strukturer och närvarande ledarskap med fokus på en hållbar arbetsmiljö.
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd som stärker dig i ditt uppdrag.
Ett härligt elevunderlag - glada, nyfikna och lärande barn som vill upptäcka världen tillsammans med dig.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
