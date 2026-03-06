Lärare årskurs 7-9, spanska på Erikslundskolan 7-9
2026-03-06
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Erikslundskolan är en skola för elever i grundskolans årskurs F-9 samt årskurs 1-9 i anpassad grundskola. Skolan har tre rektorer vars ansvar är fördelat på de tre enheterna. Din anställning kommer vara på enheten Erikslundskolan 7-9.
Från höstterminen 2026 flyttar Erikslundskolan in i helt nybyggda lokaler med moderna lärmiljöer då skolan har genomgått en nybyggnation. Behöriga lärare, motiverade elever och en personalgrupp som ställer upp för varandra kännetecknar vår skola. Elevhälsa, lärare och övrig personal arbetar tvärprofessionellt och tillsammans för att åstadkomma en så god utbildning som möjligt för våra elever.
Som lärare i spanska ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du förväntas utveckla din egen undervisning men även vara med och bidra till utveckling av den övriga verksamheten genom att delta i olika utvecklingsprocesser. Undervisning i spanska innebär ca 70% av tjänsten så ytterligare något ämne kommer vara aktuellt.
Du är en del av både ämneslag och arbetslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 7-9 med behörighet att undervisa i spanska. Vi ser gärna att du även har behörighet i ytterligare ett ämne.
Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.Så ansöker du
