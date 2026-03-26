Lärare årskurs 7-9, spanska i kombination med annat ämne på Särlaskolan 7-9
2026-03-26
Välkommen till den om och tillbyggda av Särlaskolan 7-9. Till nästa läsår utökar vi med en parallell i årskurs 7 och behöver därför bli fler och hoppas att du vill bli en del av oss. Vi söker en lärare i spanska som kan kombinera det med undervisning i ytterligare något ämne.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Särlaskolan har genomgått nyligen invigt och flyttat in i våra nya, fina lokaler. Skolan har genomgått en omfattade om- och tillbyggnad som har inneburit att delar av skolan antingen har renoverats eller rivits och byggts upp igen. Våra undervisningsmiljöer är nu ändamålsenliga, moderna och ger både elever och personal goda förutsättningar.
Särlaskolan är idag en treparallellig 7-9 skola med cirka 230 elever och drygt 30 personal. Till nästa läsår utökar vi med en parallell i årskurs 7 för att på sikt bli fyra paralleller i varje årskurs. Vi behöver därför bli fler och hoppas du vill vara en del av oss. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi är Borås centralaste skola med närhet till både natur och centrum. Vi ligger ett stenkast från resecentrum vilket gör det enkelt att ta sig till och från skolan med både tåg och buss.
Vi är en trygg och stabil personalgrupp där många av oss har arbetat på skolan i många år. Vi är vana vid att stötta varandra, men även vid att ta personligt ansvar och arbeta flexibelt. Vi har arbetslag kopplat till årskurser och ämneslag som träffas regelbundet för planering och uppföljning av undervisningen. På skolan finns förutom pedagogisk personal även kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, vaktmästare, fastighetsskötare, lokalvårdare, skolbespisningspersonal, elevstödssamordnare, studiecoach, skoladministratör, biträdande rektor samt rektor.
Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i spanska. Utöver det kommer du även att undervisa i ytterligare ämne/ämnen utifrån din behörighet och verksamhetens behov. I tjänsten ingår mentorskap där vi arbetar med coachande mentorskap.
Du förväntas utveckla din egen undervisning men även vara med och bidra till utveckling av den övriga verksamheten genom att delta i olika utvecklingsprocesser. Du är en del av både arbetslag och ämneslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Övrig information
Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska samt ytterligare ämne/ämnen för årskurs 7-9.
Du är en engagerad lärare som är duktig på att bygga förtroendeingivande och varaktiga relationer med dina elever. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Daniel Stern 033-353050 Jobbnummer
