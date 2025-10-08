Lärare årskurs 7-9, slöjd på Daltorpskolan
2025-10-08
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Daltorpskolan ligger i sydvästra delen av Borås med tio minuters promenadväg till centrum. Skolan är modern och består av olika byggnader. Huvudbyggnaden är vacker och i gammaldags pampig stil och på skolan går ca 400 elever.
På skolan arbetar vi målstyrt och ledarskapet samt förhållningssättet bygger på goda relationer. Vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, bibliotek, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
Tjänsten som lärare i slöjd på Daltorpskolan 7-9 innebär att du kommer undervisa i både textilslöjd och trä- och metallslöjd. På skolan finns ytterligare två slöjdlärare som undervisar i respektive ämne. I din roll kommer du ansvara för förberedelse, genomförande och uppföljning samt bedömning av din undervisning. Du kommer ha tillgång till två ändamålsenliga slöjdsalar, där salen för trä- och metallslöjd är nyrenoverad. Det finns även stora möjligheter till att ha ett nära samarbete och att arbeta parallellt med ämneskollegorna.
Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. Du trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Det visar du genom att din undervisning planeras, genomförs och utvärderas utifrån elevernas behov.
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd för årskurs 7-9. Har du behörighet i ytterligare något ämne så ser vi positivt på det.
Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga, du har en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du motiveras av att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
