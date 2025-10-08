Lärare årskurs 7-9, matematik och NO på Daltorpskolan
2025-10-08
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Daltorpskolan ligger i sydvästra delen av Borås med tio minuters promenadväg till centrum. Skolan är modern och består av olika byggnader. Huvudbyggnaden är vacker och i gammaldags pampig stil och på skolan går ca 400 elever.
På skolan arbetar vi målstyrt och ledarskapet samt förhållningssättet bygger på goda relationer. Vi lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, bibliotek, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
Lärare årskurs 7-9, matematik och NO på Daltorpskolan

Dina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i matematik och NO i åk 7-9. I tjänsten ingår mentorskap, planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. Du kommer ingå i ett väl inarbetat ämneslag men många erfarna kollegor. Där ges tillfällen att reflektera över ditt arbete och få stöd vid behov samt lösa utmaningar tillsammans. Utöver det ingår du i ett arbetslag där du får möjlighet till ämnesövergripande samarbete och kollegiala samtal.
På skolan finns även ett väl fungerande elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.
Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. Du trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Du visar på ett tydligt ledarskap och din undervisning planeras, genomförs och utvärderas utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Vi söker både dig som är intresserad av tillsvidareanställning samt vikariat perioden 2026-01-07-2026-06-14.
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och/eller NO för årskurs 7-9. Är du behörig att undervisa i något annat ämne utöver matematik och/eller NO är du också välkommen att söka, utifrån verksamhetens behov kan du i så fall kombinera din undervisning.
Du har goda ledaregenskaper och en god förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i ditt ämne. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du får eleverna att tro på sig själva genom kontinuerlig feedback samt är lyhörd för dina elevers åsikter och behov.Så ansöker du
