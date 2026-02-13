Lärare årskurs 7-9, matematik och NO på Björkhöjdskolan
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Björkhöjdskolan 7-9 öppnade hösten 2021 och är en F-9 skola med hörselprofil. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9.
Kunskap, samarbete och omvärldskontakter är viktigt inför framtiden. Vi vill att eleverna ska nå så långt de kan och utmanas på sin nivå. Våra klassrum är nyrenoverade och salarna för NO, hemkunskap, slöjd, musik och bild har dessutom ny utrustning. Idrottshallen är stor och skolmaten lagas på skolan. Björkhöjdskolan 7-9 ligger centralt med naturen runt hörnet.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i biologi, fysik, kemi och matematik i årskurs 7-9. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument, och att du har fokus på mål, resultat och kvalitet. Du agerar självständigt och ser hur du via din undervisning utmanar eleverna på ett positivt sätt till lust att lära och möjlighet att lyckas.
Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. Du trivs med att möta ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Det visar du genom att din undervisning planeras, genomförs och utvärderas utifrån elevernas behov.
Du arbetar mycket bra tillsammans med andra människor, du är lyhörd och smidig i ditt förhållningssätt samt löser eventuella meningsskiljaktigheter och konflikter lugnt och konstruktivt och utgår från ett lågaffektivt bemötande. Som person har du också god självinsikt och är villig att utvecklas inom området samt tillsammans med övriga kollegor på enheten.
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, biologi, fysik och kemi för årskurs 7-9. Dina ledaregenskaper är goda och du har en god förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i ditt ämne. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som person planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du får eleverna att tro på sig själva genom kontinuerlig feedback samt är lyhörd för dina elevers åsikter och behov.Så ansöker du
