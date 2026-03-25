Lärare årskurs 4-6 vikariat till Strömsbro skola
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-03-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Stigslund rektorsområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Strömsbro skola ingår i Stigslunds rektorsområde. På Strömsbro skola har vi cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan arbetar engagerad personal och det finns ett stort intresse hos alla att utveckla skolverksamheten så att eleverna får en bra grund att stå på. På Strömsbro skola arbetar vi aktivt med att öka elevernas skolnärvaro. Vi arbetar aktivt med relationellt ledarskap samt elevernas läskompetens i alla ämnen. Strömsbro skola kännetecknas av goda resultat, trivsel och engagemang. Skolans ambition är att eleverna ska känna sig trygga i skolan och uppnå goda studieresultat. Här arbetar man därför förebyggande mot kränkningar och mobbning. Skolan arbetar för att elever ska få utvecklas och respektera sig själv och andra.
Vi söker nu en engagerad och trygg lärare för ett längre vikariat till våra elever i årskurs 4-6.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 får du möjlighet att inspirera, utmana och stötta elever i deras kunskapsutveckling.Du kommer arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och tillsammans med dina kollegor bidrar du till en lustfylld, varierad och kvalitativ skoldag där elevernas utveckling och välmående står i fokus. Du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar. Arbetet sker i nära samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och utförs enligt gällande mål och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att undervisa i årskurs 4-6.
* Arbeta aktivt med elevernas läskompetens i alla ämnen.
* Planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
* Kartläggning av elevers behov och anpassningar av undervisning efter deras förutsättningar.
* Mentorskap
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och ämnena Ma/No alternativt Sv/So.
* Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan.
* Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
* Meriterande för tjänsten med behörighet i fler ämnen.
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt.
* Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp.
ÖVRIGT
Intervjuer beräknas att ske under vecka 17 och 18.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313667".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Emma Linell emma.linell@gavle.se 026 - 17 71 26
9818821