Lärare årskurs 4-6 till Vasavångsskolan F-6 i Eslövs kommun
2026-05-06
Är du en engagerad lärare som vill bidra till elevernas utveckling i en trygg och positiv skolmiljö?
Nu söker vi en ny kollega till ett vikariat på Vasavångsskolan F-6 under läsåret 2026/2027, med möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
Hos oss får du en möjlighet att göra skillnad i våra elevers liv varje dag. Som medarbetare på Vasavångsskolan F-6 blir du en del av en engagerad och positiv arbetsmiljö som strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Du ansvarar för att skapa en inspirerande och trygg lärmiljö för elever
Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i enlighet med skolans läroplan
Du samarbetar nära med kollegor, vårdnadshavare och skolledning för att stödja varje elevs utveckling
Du deltar aktivt i skolans gemensamma utvecklingsarbete och aktiviteter
I uppdraget ingår mentorskap samt att skapa trygga och goda relationer med elever och vårdnadshavare
Din erfarenhet
Vi söker dig som har drivkraften och engagemanget att utveckla både elever och dig själv. Din kompetens och erfarenhet blir en viktig del av vår gemenskap.
Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 4-6
Behörighet i matematik, svenska, engelska samt SO- och NO- ämnena
Erfarenhet av arbete i skolmiljö är meriterande
Förmåga att anpassa ditt pedagogiska arbetssätt efter olika elevers behov
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Är det här du?
Vi tror att du är en person som älskar att undervisa och har ett genuint intresse för barns och ungas lärande. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra och som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du har en lösningsfokuserad inställning och utstrålar trygghet
Du är kreativ och vågar pröva nya metoder i din undervisning
Du är flexibel och kan hantera de utmaningar som skolvardagen erbjuder
Vi erbjuder
På Vasavångsskolan vill vi att både elever och medarbetare ska må bra och trivas. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder:
Som nyanställd kommer du få en mentor
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
Ett positivt, öppet och inkluderande arbetsklimat
En stödjande arbetsledning och engagerade kollegor
Bli en del av Vasavångsskolan F-6 och tillsammans kan vi skapa en inspirerande framtid för våra elever!

Publiceringsdatum: 2026-05-06
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eslövs kommun
Eslövs kommun, Vasavångskolan F-6
Rektor
