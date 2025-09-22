Lärare årskurs 4-6 till Trälleborgsskolan, vikariat
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
2025-09-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Är du en passionerad pedagog som brinner för att skapa en meningsfull och stimulerande lärandemiljö för elever i årskurs 4-6? Då kan du vara den vi söker!
Vi är en helt nybyggd skola, för ca 480 elever, belägen i hjärtat av Värnamo.
Vi arbetar för att främja elevernas lärande och personliga utveckling genom engagerad pedagogik och ett tryggt, stöttande klimat. Vår vision är att skapa en hälsofrämjande och tillgänglig skola för alla!
Vi erbjuder:
- En stimulerande arbetsmiljö med fokus på lärande och utveckling.
- Möjlighet till professionell utveckling och kompetensutveckling.
- En kollegial atmosfär med gott samarbete och stöd.
Om du delar vår passion för utbildning och är redo att ta dig an utmaningen att vara med och bygga upp något nytt och spännande, så är du välkommen att ansöka till rollen som vik klasslärare på Trälleborgsskolan 4-6.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad pedagog för elever i årskurs 4-6.
I uppdraget ingår planering, genomförande och dokumentation av undervisning och du arbetar nära eleverna för att stödja deras individuella behov och mål. I din roll som klasslärare kommer du att ansvara för att skapa en inspirerande lärmiljö, där varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Samverkan med arbetslaget, elevhälsoteam och skolledning är en viktig del i uppdraget.Kvalifikationer
- Lärarlegitimation för årskurs 4-6.
- Erfarenhet av att undervisa i mellanstadiet är meriterande.
- Förmåga att skapa en inkluderande och stödjande klassmiljö.
- God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar.
- Engagemang för kontinuerlig professionell utveckling och lärande.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Trälleborgsskolan Kontakt
Cathrine Arnetorp, rektor 0370-377537 Jobbnummer
9520086