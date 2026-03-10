Lärare årskurs 4-6 till Skärstaddalens skolområde
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till Skärstaddalens skolområde!
Enheten ligger i Skärstaddalen och omfattar förskoleklass, årskurs 1 till 6 samt fritidshem. Verksamheten bedrivs vid två skolor: Landsjöskolan i Kaxholmen och Skärstad skola i Skärstad. På Landsjöskolan finns förskoleklass, årskurs 1 till 6 och tre fritidshem, medan Skärstad skola erbjuder förskoleklass, årskurs 1 till 3 samt fritidshem.
Båda skolorna utgår från en tydlig värdegrund och ett positivt förhållningssätt både mot elever och kollegor. Elevantalet på Landsjöskolan ökar, och vi planerar att utöka med ytterligare lärare under kommande läsår.
Ditt nya jobb
På Landsjöskolan arbetar vi med ett tydligt fokus på kollegialt lärande och ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar vår vardag. Vi tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling och sociala trygghet.
Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du undervisningen och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi värdesätter ett gott samarbete och en trivsam arbetsmiljö, där man både kan göra ett bra arbete och känna arbetsglädje i vardagen.
Din kompetens
Vi söker dig som är behörig att undervisa i årskurs 4 till 6, gärna med bred behörighet som kan komma hela arbetslaget och våra elever till nytta. Du har god kännedom om skolans styrdokument och använder dem som en naturlig del av ditt arbete.
Du arbetar för att varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar, både kunskapsmässigt och socialt. Du är skicklig på att bygga positiva relationer, skapar trygghet och studiero och har ett inkluderande förhållningssätt där alla elever är viktiga.
Hos oss blir du en del av en skola där vi samarbetar, tar ansvar och strävar efter att skapa den bästa möjliga lärmiljön för våra elever.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan komma att hållas löpande.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare för årskurs 4-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
