Lärare årskurs 4-6 till Fågelås skola
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2026-07-03
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Lärare årskurs 4–6 till Fågelås skola
Vill du möta framtiden tillsammans med oss?
Fågelås skola söker en engagerad och legitimerad lärare för undervisning i årskurs 4–6.
Fågelås är en landsbygdsskola i Gate, cirka 16 kilometer utanför centrala Hjo. Här arbetar du i en trivsam, naturnära miljö på en mindre F–6-skola där närheten mellan elever och personal skapar goda förutsättningar för trygghet, delaktighet och lärande. På vår skola känner alla varandra, vilket ger möjlighet till nära samarbete, flexibilitet och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.
Vi lägger stor vikt vid en lugn, tillåtande och trygg lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samtidigt strävar vi efter hög kvalitet och likvärdighet i undervisningen tillsammans med kommunens övriga skolor.
I Hjo kommun arbetar vi för att erbjuda en god utbildning genom hela livet. Tillsammans med vårdnadshavare och kollegor skapar vi förutsättningar för att varje elev ska lämna skolan med goda kunskaper, en stark självkänsla och framtidstro.
Att arbeta hos oss är att spela en viktig roll i Hjos utveckling.
Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4–6 ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisningen utifrån läroplanen (Lgr22) och skolans styrdokument.
I tjänsten ingår bland annat att:
undervisa elever i årskurs 4–6
vara mentor och ansvara för kontakten med vårdnadshavare
genomföra utvecklingssamtal och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar
bidra till skolans utvecklingsarbete och samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
skapa en undervisning som präglas av tydliga förväntningar, arbetsro, delaktighet och lust att lära.
Kvalifikationer
Vi söker dig som: har lärarlegitimation och examen för undervisning i grundskolans årskurs 4–6
har god kunskap om skolans uppdrag, läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
har ett genuint engagemang för elevers lärande, utveckling och välmående.
är pedagogisk, samarbetsinriktad och flexibel i ditt arbetssätt.
har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
kan anpassa undervisningen så att alla elever ges möjlighet att lyckas.
Vi ser gärna att du har intresse för skolutveckling, digitala verktyg och kollegialt lärande.
Personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och en god förebild för eleverna. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet samt har förmåga att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och delaktiga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
För att arbeta med barn och elever inom kommunal verksamhet ska du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Har du skyddade uppgifter vänligen läs på Hjo.se om hur vi hanterar din ansökan vi ber dig i övrigt att skicka in din ansökan via Visma Recruit. Vi kan komma att rekrytera löpande och använder oss av digital referenstagning. Vi förbehåller oss rätten att rekrytera ifrån det här underlaget till likvärdiga tjänster som uppstår i kommunen inom 6 månader.
För att anställas som behörig lärare behöver du lämna in lärarlegitimation samt examensbevis
Skolans geografiska placering innebär att körkort och tillgång till egen bil är en fördel.
Välkommen med din ansökan till Fågelås skola – tillsammans skapar vi framtidens lärande!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 Tillträde enligt överenskommelse vakant tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
Torggatan 2 (visa karta
)
544 81 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Barn- och utbildning Kontakt
Sveriges lärare
Fackliga företrädare 0503-350 00 Jobbnummer
9992459