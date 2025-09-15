Lärare årskurs 4-6 på Kristinebergskolan
2025-09-15
Vi på Kristinebergskolan söker dig som är legitimerad lärare med bred behörighet att undervisa i årskurs 4-6.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 430 elever belägen centralt i Borås. Vi har en treparallellig skolverksamhet som även innefattar 4 fritidshemsavdelningar. Vi arbetar i arbetslag och eftersträvar ett tätt samarbete mellan årskurser och avdelningar. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, kunskap och ansvar genomsyrar hela verksamhetsdagen.
Du kommer att bedriva undervisning i ämnen utifrån din behörighet. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Mentorskap är också en del av rollen. Du ingår i ett arbetslag där vi lär av varandra, planerar ämnesövergripande arbete och löser utmaningar tillsammans. På Kristinebergskolan har vi höga förväntningar på våra elever och all undervisning grundar sig i gällande styrdokument och aktuell forskning. Som stöd i arbetet finns Elevhälsa, IT-samordnare och skolledning.
Du som söker har lärarlegitimation med bred behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Det är meriterande om du är behörig i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, religionskunskap, historia, geografi och samhällskunskap.
För att lyckas i rollen som lärare ser vi att du har goda ledaregenskaper och skapar trygghet och ordning i klassrummet. Du är flexibel och duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete för att eleverna ska lyckas utifrån deras olika förutsättningar och arbetar utifrån våra ledord trygghet, kunskap och ansvar. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
