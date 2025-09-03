Lärare årskurs 4-6, musik på Dalsjöskolan
2025-09-03
Välkommen till Dalsjöskolan!
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6 och vill bli en del av oss. Dalsjöfors ligger ca 15 min. från Borås centrum. Bussar går ofta, var 15 minut.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och är trygga. Vi arbetar för goda, ökade studieresultat för eleverna. Dalsjöskolan är en 4-9 skola uppdelad i olika enheter. Mellanstadiet har en rektor och en biträdande rektor som även ansvarar för en KSU-grupp. Vi har tre paralleller med ca 24 elever i varje klass på mellanstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv och engagerad atmosfär och ett driv för elevernas bästa. Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas i din roll. Högstadiet har en egen rektor och biträdande rektor.
Inför läsåret 25/26 fortsätter vi tillsammans på mellanstadiet med vårt utvecklingsarbete. Vi har påbörjat en fördjupad utveckling tillsammans kring både måluppfyllelse och värdegrund. Detta leds av rektorerna samt två förstelärare och två processledare. Vi arbetar i regelbundna konferenser tillsammans både kollegialt och kooperativt med alla medarbetare.
Lärare årskurs 4-6, musik på Dalsjöskolan
I den här tjänsten kommer du att vara ansvarig lärare i musik i åk 4-6 på mellanstadiet. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du din undervisning enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Du ingår i ett arbetslag för mellanstadiet där ni lär av varandra och löser utmaningar tillsammans.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik i årskurs 4-6. Det är meriterande om du även är behörig i no-ämnena eller teknik för aktuella årskurser.
Då vi är en treparallellig skola där personalen arbetar tätt ihop är det viktigt att du är en god lagspelare som är duktig på att samarbeta med dina kollegor. Ni samarbetar kring elevers måluppfyllelse som främsta, gemensamma fokus. Du är en kompetent lärare som är trygg i ditt ledarskap. Genom att du arbetar med tydlighet och goda relationer till eleverna bidrar du till en god lärandemiljö som ger förutsättningar till elevers kunskapsutveckling. Vi sätter stort värde på ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Du uppskattar att vara lärare och att möta barn med olika bakgrund och förutsättningar.
