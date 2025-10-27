Lärare årskurs 4-6 i KSU på Fredriksborgskolan
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Från och med höstterminen 2024 flyttade vi in i den helt nybyggda skolan Fredriksborgskolan. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås. Skolan kommer på sikt att ta emot runt 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns det en grundskola F-9, anpassad grundskola 1-9 samt kommungemensamma undervisningsgrupper och på så vis är vi en stor, integrerad skola som drar nytta av varandras olikheter och anpassar vår undervisning till elevernas olika behov. För oss är det viktigt att barnen och ungdomarna känner sig trygga och sedda. Fredriksborgskolan är en skola där lokalerna är utformade för att vara den lilla skolan i den stora. Skolan har tre rektorer, två biträdande rektorer och två skoladministratörer.
Vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp tar emot elever från årskurs 1-6. Upptagningsområdet är hela Borås Stad och verksamheten kan ta emot upp till sex elever. Eleverna får tillgång till undervisning och socialt stöd i en liten grupp med utökat vuxenstöd.
Hoppas du vill vara med på vår resa och söka tjänsten som lärare i årskurs 4-6 i särskild undervisningsgrupp hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten du söker kommer vara placerad i den särskilda undervisningsgruppen. Du kommer att arbeta i ett team bestående av lärare, lärare i fritidshem och socialpedagog. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska lyckas i sin skolgång där målet är att ge elever det stöd som de behöver för att på sikt återgå till en ordinarie skolverksamhet. Teamet arbetar med lågaffektiv arbetsmetod och bemötande, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar parallellt med undervisning, social färdighetsträning och motiverande samtal för ge eleverna de bästa möjligheterna att lyckas i sin skolgång.
I tjänsten ansvarar du för undervisningen tillsammans med din lärarkollega där ni arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och genomföra undervisning utifrån elevers behov och förmågor, både socialt och kunskapsmässigt. Utöver nära samarbete med din lärarkollega kommer du även att samarbeta och ha tät kontakt med andra funktioner på Fredriksborgskolan såsom elevhälsoteamet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och gärna med bred behörighet, det är särskilt meriterande om du är behörig i svenska, engelska, biologi, fysik, kemi och matematik. Det är också meriterande om du har erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd och utmanande beteende.
Då tjänsten innebär samverkan med kollegor både i den särskilda undervisningsgruppen och på skolan är det viktigt att du är en god lagspelare som är duktig på att samarbeta med dina kollegor med elevers måluppfyllelse som främsta, gemensamma fokus. Du ska kunna se varje elevs behov och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, så att varje elev kan utvecklas efter sin förmåga. Därför ser vi att du som person är flexibel, lösningsorienterad, ser möjligheter och utgår från elevens styrkor. Vi ser även att du har goda ledaregenskaper, är trygg och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan.
