Lärare årskurs 1-3 på Hestra Midgårdskolan F-6
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-06-16
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Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Hestra Midgårdskolan ligger väst om Borås centrum i ett naturskönt område. Du tar dig hit med buss från resecentrum på 8 minuter. Skolan fyllde 30 år 2024 och byggdes samtidigt som området Hestra Parkstad. Hus och byggnader är ritade av prisbelönta nordiska arkitekter.
På skolan går det 445 härliga elever och vi är ca 60 stycken otroligt kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barns bästa. Vi har en fullstor idrottshall och bibliotek i byggnaden och Byttorps idrottsplats bara fem minuters gångväg från skolan.
Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger varje barn möjlighet att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som klasslärare på Hestra Midgårdskolan förväntas du planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med kollegor samt i arbetslaget. Även samverkan med vårdnadshavare kring elevernas utveckling och lärande ingår som en naturlig del. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket. Som stöd i arbetet finns elevhälsa, speciallärare och ledning.Kvalifikationer
Vi söker nu en lärare som är legitimerade för att undervisa i årskurs 1-3. Dina kollegor är viktiga medspelare och resurser i din egen utveckling och du har förmågan att betrakta verksamheten som en helhet. Din undervisning bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du har god analysförmåga och använder den för att följa upp, utvärdera och utveckla elevernas lärande.
Du är trygg i ditt ledarskap samt värdesätter och prioriterar relationer. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation till mottagaren. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
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Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Linda Brundin linda.brundin@boras.se 033-353890 Jobbnummer
9965703