Lärare årskurs 1 sökes för läsåret 2026/2027
2026-05-05
Vill du forma framtiden för våra förstaklassare?
Lärare årskurs 1 sökes för läsåret 2026/2027 vikariat
Norrbyskolan i Kista är en plats fylld av energi, nyfikenhet och framtidstro. Vi är en skola där mångfald är vår styrka och där vi varje dag arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i en global värld. Hos oss möts du av en engagerad personalgrupp, en stöttande ledning och en miljö som präglas av värme och höga förväntningar. Vi är stolta över vår skola och söker nu dig som vill bli en del av vår gemenskap i hjärtat av Kista.
Omfattning: 100% (Heltid)
Period: Augusti 2026 - Juni 2027
Plats: Norrbyskolan, Kista
Om rollen
Att börja i årskurs 1 är en milstolpe. Vi söker dig som vill lägga grunden för våra elevers fortsatta skolgång. Som lärare hos oss har du ett särskilt fokus på att rusta eleverna med ett rikt språk - oavsett om det är i svenskan, matematiken eller i de praktisk-estetiska ämnena.
Vi satsar på kollegialt lärande och språkutveckling
På Norrbyskolan arbetar vi målmedvetet med att stärka elevernas språk i alla sammanhang. Vi ser språket som nyckeln till alla ämnen och arbetar aktivt med ett språkutvecklande arbetssätt genom hela skoldagen.
För att lyckas med detta värderar vi det kollegiala lärandet högt. Vi tror inte på ensamarbete, utan utvecklar vår undervisning genom att dela erfarenheter, reflektera tillsammans och inspireras av varandras framgångar. Vi söker därför dig som är en utpräglad lagspelare - du som tror på att "laget går före jaget" och som ser samarbetet med kollegor som en förutsättning för både elevernas framgång och din egen professionella utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och leda undervisningen i årskurs 1 med ett starkt fokus på språkutveckling i alla ämnen.
Aktivt bidra till arbetslagets gemensamma utveckling genom att dela med dig av pedagogiska idéer och metoder.
Skapa en trygg och strukturerad miljö där varje elev vågar ta plats och uttrycka sig.
Ha ett nära samarbete med vårdnadshavare och ditt arbetslag för att skapa en helhet kring eleven.
Du är legitimerad lärare inriktning F-3 .
Du har goda kunskaper i hur man arbetar språkutvecklande och kan anpassa undervisningen för en flerspråkig elevgrupp.
Du är en teamspelare ut i fingerspetsarna som bidrar med energi, engagemang och prestigelöshet i arbetslaget.
Du är en trygg ledare som ser varje barns individuella potential.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats i hjärtat av Kista där vi stöttar varandra i vardagen. Här får du verktygen och gemenskapen för att verkligen utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad på riktigt för våra elever.
Är du vår nästa kollega? Skicka din ansökan med CV och lärarlegitimation till ansokan@norrbyskolan.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till ett läsår på Norrbyskolan präglat av samarbete, utveckling och språklädje!
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ansokan@norrbyskolan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare F-3".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Lära AB
