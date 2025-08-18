Lärare år 4-6 i sv/sva och no till Vrinneviskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-08-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad varje dag? Då kan du vara vår nästa lärare på mellanstadiet på Vrinneviskolan.
Vilka är vi?
Vrinneviskolan är en relativt nybyggd skola på gränsen mellan Hageby och Navestad vilket innebär att vi är en ung organisation. Vid läsårtstart 2024 var vi fullt utbyggda. Vi är en två-parallellig F-6 skola med ca 280 elever.
Verksamheten på Vrinneviskolan ska präglas av trygghet, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vrinneviskolan är en skola för alla. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som baseras på respekt och trevligt bemötande. Alla elever ska känna sig inkluderade och verksamheten ska präglas av delaktighet.
Undervisningen bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ska sträva efter att väcka nyfikenhet, ge lust att lära, vara utmanande och ge möjlighet att lyckas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.
Personalen hos oss är positiva, ambitiösa och kompetenta och vi söker dig som kan bidra till bibehållen hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss blir du en viktig del av våra elevers liv och utveckling.
I din roll arbetar du med att planera och genomföra undervisning i svenska, svenska som andraspråk och no för mellanstadiet.
Du är en inspirationskälla för eleverna och stöttar dem i både deras akademiska och personliga utveckling. Tillsammans med kollegor och stödteam samverkar du för att skapa en inkluderande och effektiv lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Du bidrar aktivt till vår gemensamma strävan efter ständig utveckling genom att dela med dig av dina idéer och perspektiv. I ditt arbete använder du digitala verktyg för att förbättra både undervisning och elevers lärande.
Du dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i aktuellt system och spelar en viktig roll i vårt gemensamma värdegrundsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i åk 4-6 med ämnesbehörighet i svenska, svenska som andraspråk samt NO. Du har erfarenhet av att undervisa på mellanstadiet och om du har erfarenhet av att arbeta med NPF och tecken som stöd ser vi det som positivt.
Du är trygg i dig själv och värdesätter det relationella mötet med både elever och kollegor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att planera och anpassa undervisningen för att möta alla elevers behov. Du har god förmåga att anpassa din kommunikation utefter den du möter och drivs av att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö.
Som en sann lagspelare trivs du i en dynamisk och kollektiv arbetsmiljö där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Du är engagerad och motiverande, med en stark vilja att utveckla både dina elever och dig själv som pedagog. Du har ett intresse för utomhuspedagogik och ser värdet i att använda naturen som lärmiljö.
Dessutom lockas du av möjligheten att vara med och forma och utveckla Vrinneviskolan på vår gemensamma resa framåt.
Bifoga gärna din lärarlegitimation i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 augusti
Kontakt: Mia Nylander Rektor Tele 011 15 63 52 Mail: mia.nylander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga
brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9463813