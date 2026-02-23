Lärare anpassad skola på Ösby naturbruksgymnasium
2026-02-23
Är du lärare med behörighet att undervisa på anpassad gymnasieskola?
Ser du styrkan i att arbeta i arbetslag och trivs bland djur och natur?
Har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en inkluderande elevsyn.
Då är det här jobbet för dig!
Om arbetsplatsen
Ösby Naturbruksgymnasium ligger ungefär en mil utanför Sala och drivs i kommunal regi. Det går ca 270 elever på skolan, varav ca 30 av dessa elever går på anpassad inriktning Nationella- och Individuella program.
Vi på Ösby Naturbruksgymnasium är stolta över att vara en skola med välutbildade och kunniga medarbetare och målmedvetna elever. Vår styrka är förmågan att vara flexibla och lösningsfokuserade, ha eleven i fokus och att se alla elever som allas elever.
På skolan finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare. Alla ska känna sig trygga och betydelsefulla. Vår värdegrund bygger på ett positivt förhållningssätt och en övertygelse om att varje elev utvecklas bäst genom en positiv självbild. Därför lägger vi stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla, så att eleverna kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.
Nationella programmet på Ösby erbjuder en yrkesförberedande utbildning som i huvudsak är inriktad på jordbruk, djurskötsel, bygg, fastighet och anläggning. På gården finns hästar, mjölkkor och grisar. Skolan har även ett djurhus för smådjur, fåglar, reptiler, fiskar och gnagare samt en liten djurpark.
På det individuella programmet läser eleverna ämnesområden och i dessa ingår även skötsel av utemiljö, utfodring samt skötsel av skolans olika djur.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som lärare på Ösby Naturbruksgymnasium kan innebära att du undervisar på det nationella programmet och då främst de gymnasiegemensamma ämnena. Det kan även innebära att du kommer att undervisa på det individuella programmet.
Tjänsten innebär att du kommer planera och utvärdera det pedagogiska arbetet, enskilt samt i arbetslag. Du kommer att ingå i ett arbetslag med instruktörer och andra lärare. Tillsammans ansvarar ni för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Vi arbetar med positiv förstärkning av elevers styrkor och vi har ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Du har kollegialt utbyte med andra lärare på Ösby och har ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra professioner inom till exempel elevhälsan och habiliteringen. I tjänsten ingår även dokumentation enligt gällande styrdokument. Vi vill att du tillsammans med kollegiet ska bidra till att verksamheten håller hög kvalitet.
Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Vi ser även att du har god erfarenhet/kunskaper av arbete med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Det är meriterande om du har en speciallärarexamen eller är under utbildning till speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Alternativt söker vi dig som har lärarutbildning och är redo att utbilda dig till speciallärare. Det är även meriterande om du har behörighet i svenska och engelska.
Du är lugn och stabil som person med ett stort tålamod och har en förmåga att skapa trygghet och förståelse, både för varje elev och för gruppen. Du har ett genuint intresse för människor vilket speglas i din lärmiljö och i dina relationer med kollegor och vårdnadshavare.
Du är väl förankrad i gällande styrdokument och håller dig uppdaterad kring forskning inom området och du vill bli en del av vår vision och utveckla våra mål. I den här rollen bör du ha goda kunskaper i det svenska språket samt vara en van användare av digitala hjälpmedel. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda personalgrupper.
B-körkort är ett krav eftersom viss undervisning sker utanför skolans område.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100%.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde ht 2026 eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritidshem och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14).
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-13. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vänligen bifoga din legitimation i ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Börje Andersson 0224-748043, eller via mail borje.andersson@sala.se
Bitr rektor Ingrid Lindberg 0224-748108 eller via mail ingrid.lindberg@skola.sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges lärare; 076-725 48 00
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
