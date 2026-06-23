Lärare Anpassad Gymnasieskola SG Södra Viken
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Gymnasielärarjobb / Sunne Visa alla gymnasielärarjobb i Sunne
2026-06-23
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Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
SG/Södra Viken förknippas starkt med både skog och transportnäringen i Värmland. Många som arbetar inom dessa näringar har fått sin utbildning hos oss på SG/Södra Viken. Skolan startades 1947 och drivs nu av Sunne kommun som huvudman.
Den anpassade gymnasieskolan är en viktig del av verksamheten och erbjuder utbildningar som kombinerar praktiskt lärande med individuellt stöd. Här ges elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg och strukturerad miljö. Den anpassade gymnasieskolan erbjuder två program; Skog, mark och djur samt Fordonsvård och godshantering.
SG/Södra Viken bedriver utbildning i klassrummen, skogen och på vägarna. Skolan har moderna lokaler och en väl uppdaterad maskinpark som möjliggör en modern utbildning på högsta nivå. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I huvudsak kommer du att undervisa i teoretiska ämnen, men även undervisning i praktiska ämnen tillsammans med yrkeslärare förekommer.
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation i Matematik, Svenska, Engelska, SO eller Idrott i någon kombination.
Tycker om att arbeta med ungdomar
Står upp för och värnar skolans värdegrund.
Har lätt för att samarbeta
Är positiv och flexibel
Har B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Villkor:
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under läsåret 2026/2027, med möjlighet till eventuell förlängning. Innan anställning kan ske ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgång. Intervjuer kan även komma att genomföras efter semesterperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
)
686 80 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Anna Thorstensson 0565-17921 Jobbnummer
9974946