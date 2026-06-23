Lärare åk F-6 till Ekkälleskolan i musik
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2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen, både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som musiklärare på Ekkälleskolan vill vi att du väcker elevernas skaparglädje och kreativitet. Du ska undervisa i musik (ca 60%) och alternativt bild eller annat lärar- eller resursuppdrag utifrån verksamhetens behov och din kompetens (ca 40%).
Din vardag innebär bland annat att:
Planera, genomföra och utveckla musikundervisningen för elever i årskurs F-6 utifrån läroplanen.
Användning av digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Ingå i ett tvålärarskap inom de praktisk-estetiska ämnena, där du planerar undervisningen och stöttas av en medlärare i klassrummet.
Ta ett konstnärligt och pedagogiskt huvudansvar för skolans gemensamma traditioner såsom luciafirande, julavslutning och sommaravslutning.
Delta och driva det kollegiala lärandet framåt både i skolans engagerade arbetslag samt delta i nätverk för praktisk-estetiska ämnen tillsammans med kollegor på andra skolor.
Samarbeta tätt med kollegor i skolan och fritidshem samt vårdnadshavare kring elevernas hela skoldag.
Din arbetsplats
Vi på Ekkälleskolan arbetar aktivt för att skapa arbetsglädje och det råder en god samverkan mellan all personal. Skola och fritidshem har ett nära samarbete och samverkar för att hjälpa och stötta eleverna i att nå målen så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt samt skapa nyfikenhet för ett livslångt lärande. Vi är ca 55 medarbetare och på skolan råder en god VI-känsla där vi arbetar med tydliga mål och kollegialt lärande. Vi har också ett nära samarbete mellan skola och hem och vi avslutar läsåret med att bjuda in till vår årliga Kulturfest.
Ekkälleskolan ligger i Södra Ekkällan och är en skola med ca 340 elever i årskurs F-6. Vi är en tvåparallell skola med totalt 14 klasser. Skolan har fem fritidsavdelningar med sammanlagt ca 200 elever inskrivna. Fritidshemmet har ett väl utvecklat kvalitetsarbete med tydliga rutiner för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Ekkälleskolan är belägen mellan det gröna naturreservatet Tinnerö och Trädgårdsföreningen. Närheten till stan ger goda pendlingsmöjligheter.
Vår vision är "En skola där ALLA får lyckas"! Det innebär att alla- både elever och personal- ska ges förutsättningar för att lyckas. Det visar sig genom att vi har höga men realistiska förväntningar och att vi utmanar eleverna till högre kunskapsutveckling och ger relevant och anpassat stöd vid behov.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-6 i ämnet musik. I andra hand söker vi dig som slutfört utbildning till lärare och har ansökt om legitimation med behörighet i åk. F-6 i musik. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk F-6 i ämnet musik. I första hand är det meriterande att ha lärarlegitimation och behörighet att undervisa i bild åk F-6. I andra hand är det meriterande att ha lärarlegitimation och behörighet att undervisa i matematik, svenska eller svenska som andraspråk (SVA) i åk F-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs F-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs F-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
För att lyckas i rollen som musiklärare söker vi dig som har en positiv elevsyn och ett relationellt förhållningssätt. Du ser varje elevs unika potential och tar ett tydligt ansvar för att skapa en lärmiljö där fokus ligger på utveckling och där du aktivt bidrar till att varje elev når så långt som möjligt. Du är lösningsfokuserad och bidrar gärna med egna idéer till verksamheten.
Är du nyutexaminerad musiklärare? Hos oss får du en trygg start på din karriär genom en utsedd mentor under ditt första år, samt ett stöd från arbetslaget och arbetslagsledare.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning till och med
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1 st
Ref. nr: 17498
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9975374