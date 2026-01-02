Lärare åk F-6 i idrott till Vallastadens skola
Vallastadens skola - lärande i trygghet och gemenskap. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som idrottslärare på Vallastadens skola får du stor frihet att planera och strukturera ditt arbete. Du kommer bland annat:
• Leda och genomföra idrottsundervisning samt vara med och driva ämnet framåt.
• Planera och organisera skolans simundervisning samt ansvara för planeringen av friluftsdagar i nära samverkan med kollegiet.
• Genomföra kontinuerlig bedömning och sätta betyg i årskurs 6.
• Tillämpa ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med elever.
• Samarbeta tätt med övriga lärare i kollegiet och ha aktiv kontakt med vårdnadshavare.
Du kommer att samarbeta nära med andra lärare i syfte att samverka kring elevernas individuella behov och utveckling.
Du kommer ingå i ett arbetslag samt i ett ämneslag. I ämneslaget träffas alla lärare som ansvarar för praktisk estetiska ämnen. Det finns också ett ämnesnätverk där idrottslärare från fler skolor träffas för att samverka. Vid behov utses en mentor på skolan för att inledningsvis stötta i arbetet.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Det ligger naturskönt och utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika redskap. Vår skola har cirka 350 elever fördelade på två paralleller och ett kollegium bestående av 55 medarbetare.
• Lokalerna: Idrottshallen ligger i anslutning till skolan och är fräsch med bra utrustning.
• Arbetsklimat: Vi är en trevlig personalgrupp med stöttande och positivt klimat. Det finns utrymme för egna idéer och att driva egna frågor.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa åk 1-6 i idrott. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1-6.
Det är meriterande om du har erfarenheter av undervisning åk 1-6 i idrott.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs F-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs F-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-04-01
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16416
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
