Lärare åk F-3 till Myrsjöskolan, Nacka kommun

2026-01-26
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Myrsjöskolan söker nu engagerade lärare till årskurs F-3 som vill arbeta i en trivsam skolmiljö med fokus på trygghet, utveckling och lärande. Skicka in din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare för åk F-3 är du ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ingår i ett arbetslag med lärare från åk 1-3, för att skapa rätt förutsättningar för eleverna krävs ett nära samarbete med skolans fritids, övriga lärare och vid behov det specialpedagogiska teamet. Vidare ingår även mentorskap.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med behörighet för årkurs F-3
• erfarenhet av att undervisa som lärare i åk F-3
• kunskap om aktuella styrdokument
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det här du?
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete och alltid sätter elevens bästa i fokus. Du ser varje elev och möter dem utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Med ett respektfullt och lyhört förhållningssätt skapar du goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolans ledning. Med kreativitet utvecklar du undervisningen och hittar genomtänkta arbetssätt som engagerar och motiverar eleverna, skapar variation och samtidigt håller ihop undervisningen på ett strukturerat sätt. Vidare tar du ansvar och egna initiativ i ditt arbete. Du identifierar utmaningar och arbetar lösningsorienterat, särskilt i frågor som rör elevernas utveckling. Du har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och hanterar både planerade och oväntade situationer på ett lugnt, tryggt och professionellt sätt.
Vi erbjuder
Myrsjöskolan är belägen nära det natursköna Myrsjön och Rensättra naturreservat i Nacka kommun. Skolan har cirka 1100 elever från åk F-9, fördelat på två byggnader. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor. Vi är en skola där elever och lärare trivs tack vare personalens stora engagemang. Hos oss finns en stark sammanhållning och lång kontinuitet hos personalen vilket skapar god trivsel. Läs mer om oss här.
Vi arbetar efter mottot "Elever som trivs i sin skola lär sig mer".
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, subventionerad pedagogisk lunch, möjligheter till träning i skolans gym, köp av SL-kort via nettolöneavdrag. Du får även tillgång till en mångsidig intern stödfunktion som stödjer dig i ditt arbete.
Intresserad?
Tjänsten är två tillsvidareanställningar med start 23/3 och 10/8 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-09!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Lena Wikenholm lena.wikenholm@nacka.se 070-4318568
9704806