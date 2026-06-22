Lärare åk F-3 till Heby skola F-6, vikariat
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby Visa alla grundskollärarjobb i Heby
2026-06-22
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Vill du känna att du gör skillnad? Drivs du av att uppmuntra och få elever att klara mer än de själva tror är möjligt? Då tror vi att lärare på Heby Skola F-3 kan vara jobbet för dig!
Rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån våra gemensamma styrdokument och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter är att leda, motivera och stimulera eleverna i deras utveckling och därutöver också bland annat arbeta med elevvårdsärenden som innebär kontakter med elever och vårdnadshavare.
Du ingår i ett arbetslag där du är med och utvecklar undervisning och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att varje elev ska nå sina mål.
Det här är vi
På Heby skola går cirka 320 elever och ungefär 120 av dessa går på skolans fritidshem. Vi har dubbla klasser från Förskoleklass till åk 6 så du har minst en lärare till i samma årskurs. Vi gillar samarbete, arbetar prestigelöst och hjälper varandra. Skolan ligger centralt med närhet till buss och tåg.
Är det här du?
Du trivs i rollen med att planera för en verksamhet tillsammans med elever och kollegor. Du tycker det är viktigt att leda, motivera och skapa engagemang så att elevernas lust och intresse för lärande väcks. Du tycker, precis som vi, att som tydlig ledare är man en förebild för eleverna som skapar en trygg miljö.
Vi vill att du:
Har examen som lärare i åk F-3 och behörighet för matematik, svenska, naturorienterade och samhällsorienterade ämnen.
Har erfarenhet av undervisning i grundskolan.
Har vana att arbeta systematiskt med kvalité.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.heby.se
och om vårt erbjudande, förmåner och anställningsvillkor. Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Arbetsplats
Heby skola f-6 Kontakt
Eva-Lott Petersson eva-lott.petersson@heby.se 0224-36000 Jobbnummer
9971725