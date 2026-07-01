Lärare åk F-3 till Harvestadsskolorna (vikariat)
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Vill du arbeta som lärare åk F-3 med fokus på ett nära pedagogiskt samarbete och en sammanhållen skoldag? Hos oss bidrar du till det kollegiala lärandet tillsammans med ett engagerat team av erfarna kollegor. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som lärare åk F-3 hos oss har du ett meningsfullt och varierat uppdrag där elevens hela skoldag står i centrum. Tjänsten är förlagd till årskurs 2 där du tillsammans med två till lärare kommer att ha delat mentorskap för två grupper tillsammans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Planera, genomföra och utvärdera en inspirerande undervisning inom svenska, matematik, SO, NO och engelska utifrån läroplanen (Lgr22).
Arbeta medvetet med att stärka elevernas språk- och kommunikationsutveckling, så att varje elev får möjlighet att använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Skapa en varierande, utmanande och digitalt integrerad undervisning anpassad efter den specifika elevgruppen.
Samarbeta nära dina två erfarna kollegor i teamet samt med fritidshemmet för att skapa en röd tråd i elevens vardag.
Dokumentera elevernas utveckling och lärande samt arbeta aktivt med skolans värdegrund.
Din arbetsplats
Harvestadsskolorna består av två moderna skolor i natursköna omgivningar: Harvestadsskolan (klar 2015) och Bogestadsskolan (klar 2018). Denna specifika tjänst är förlagd på Bogestadsskolan. Skolorna har idag cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett välfungerande fritidshem.
Här möts du av ett sammansvetsat team där du kommer att samarbeta nära två erfarna lärare som är måna om ett gott samarbete i hela arbetslaget. Vi erbjuder goda resurser i klasserna för att möta och stötta elever i behov av stöd. Vår vision präglas av kunskap, trygghet och engagemang för alla, hela dagen.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, matematik, SO, NO och engelska åk F-3. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk F-3. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk F-3.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-3 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs F-3 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs F-3 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-08-06
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17579
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9988120