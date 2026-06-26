Lärare åk 7-9 Sv/SVA lärare till Eleonoraskolan
Botkyrka Kommun Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-06-26
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Lärare i svenska och svenska som andraspråk åk 7–9
Arbetsplatsen
Botkyrkas stora skolsatsning Eleonoraskolan är den största och mest moderna i sitt slag och ett betydelsefullt inslag i kommunens omfattande skolsatsning.
Eleonoraskolan har en matematisk och naturvetenskaplig profil med högt digitalt fokus och en så kallad After School-verksamhet som är öppen på eftermiddagen för alla elever. Skolan spelar en central roll i att utbilda och inspirera kommande generationer i kommunen i en modern och innovativ utbildningsmiljö.
Eleonoraskolan rymmer närmare 1 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt anpassad grundskola.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och skicklig lärare för årskurs 7–9 med behörighet i svenska och svenska som andraspråk. Du är även behörig i minst ett ytterligare ämne, gärna matematik eller något av de naturorienterande ämnena (NO).
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån läroplan och styrdokument. I ditt uppdrag arbetar du aktivt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och skapar en undervisning som utmanar, motiverar och ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.
Du ingår i ett arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och gemensam utveckling är en naturlig del av verksamheten. Vi söker dig som vill bidra till skolans fortsatta utveckling och som ser digitala verktyg och AI som en naturlig del av en modern undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Du är dessutom behörig att undervisa i minst ett ytterligare ämne, där behörighet i matematik eller något av de naturorienterande ämnena (NO) är meriterande.
Du har god förmåga att använda och handleda elever i digitala verktyg som stöd för undervisning och lärande. Du har erfarenhet av att integrera digitala hjälpmedel för att stärka elevernas engagemang och måluppfyllelse och ett intresse för att utveckla undervisningen med hjälp av AI och andra moderna digitala verktyg på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt.
Du tar ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och studiero-främjande lärmiljö. Du har ett aktivt förhållningssätt både i och utanför klassrummet och bidrar till att skapa en positiv, trygg och utvecklande skolmiljö. Du bygger goda relationer med elever och kollegor, är närvarande i skolans gemensamma arbete och ser vikten av att vara en vuxen förebild under hela skoldagen. Du tar initiativ, samarbetar gärna med kollegor och bidrar aktivt till skolans fortsatta utveckling.
Du kan differentiera undervisningen för att möta olika elevers behov och förutsättningar och arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Du har ett nära samarbete med andra lärare och skolpersonal för att skapa en sammanhållen och framgångsrik lärmiljö.
Du är tydlig och professionell i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en vilja och förmåga att kontinuerligt utveckla din undervisning genom fortbildning och kollegialt lärande samt är nyfiken på nya pedagogiska arbetssätt och digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid att du har ett genuint engagemang för elevernas lärande och utveckling samt att du vill vara med och utveckla Eleonoraskolan utifrån skolans vision och höga ambitioner. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och en god förmåga att arbeta språkutvecklande i alla delar av undervisningen.
Vi söker en lärare som vill vara en del av ett engagerat kollegium där samarbete, utveckling och höga förväntningar på både elever och medarbetare är en självklar del av vardagen.
Sedvanlig referenstagning ingår som en del av rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka Kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9981092