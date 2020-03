Lärare åk 7-9 Nästegårdsskolan NO, teknik, matematik - Vara kommun - Grundskolelärarjobb i Vara

Vara kommun / Grundskolelärarjobb / Vara2020-03-03Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden!Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta mål och visioner, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra!Vill Du arbeta på en skola som ser det stora i det lilla? På Nästegårdsskolan i Kvänum har vi förmånen att få följa eleverna från förskoleklass och hela vägen upp till och med årskurs 9.Med en två parallellig skola blir alla elever sedda och vi kan ge dem goda förutsättningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Hos oss arbetar vi i arbetslag med mycket hög andel behöriga lärare som är engagerade, vågar och verkligen vill!Nästegårdsskolan är en f-9 skola med fritidsverksamhet, lokaliserad i Kvänum i Vara kommun. Här finns närheten till det lilla samhället, bibliotek och bad. Vi är sammanlagt närmare 60-tal anställda som arbetar med våra 420 elever. Vi arbetar utifrån visionen " en skola för trygghet och trivsel" - ett förhållningssätt som innebär ett arbete med eleverna i fokus.Arbetsbeskrivning:Vi söker nu till högstadiet två nyfikna och drivna lärare med behörigheter inom NO, teknik och matematik som vill utveckla undervisningen på ett sätt som fångar upp elevernas intresse och nyfikenhet. Tjänsterna kommer att utformas enligt de sökandes behörigheter. Du kommer att arbeta i arbetslag där vi alla hjälper varandra i den pedagogiska utvecklingen och med det elevhälsofrämjande arbetet. I tjänsten ingår även mentorsuppdrag och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en skola.Kvalifikationer:Lärare för åk 7-9 med ämnesbehörigheter i teknik, NO och matematik. Tjänsterna kommer att utformas enligt de sökandes behörigheter. Det är viktigt att du är flexibel, har en positiv elevsyn, är lösningsinriktad, har god samarbetsförmåga samt förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.2020-03-03Tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad, ferietjänst enligt bilaga M. Lärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare. Tillträde 2020-08-13 eller vid överenskommelse. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag och senast 20 mars!Vi ser framemot din ansökanI Vara kommun tror vi att mångfald berikar - Välkommen med din ansökan!Vara kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-08-13 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-03-18Vara kommun5130435