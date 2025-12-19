Lärare åk 7-9 Ma/NO till Påarps skola
2025-12-19
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.Vill du tillsammans med oss sätta Påarp på kartan och se till att våra elever har möjlighet att bli sitt bästa jag? Här har du chansen att vara med i vår breda satsning att fortsätta skapa positiva förutsättningar för våra elever. Vi har någon i personalen som flyttat till annan ort, men vi vill fortsätta vårt påbörjade arbete som vi redan sett gott resultat av.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Strax utanför Helsingborg hittar du Påarps skola, en F-9 skola med cirka 570 elever i grundskolan och anpassad grundskola. Skolan är belägen i ett lummigt grönområde mitt i byn och förmedlar känslan av en liten skola i stort format. Hos oss möter du lyhörda kollegor i en naturlig delarkultur där du blir ett viktigt bidrag till en skola i utveckling. Vi arbetar för att skapa plats och utrymme för alla barn och elever att växa. Genom vår pedagogik och vårt förhållningssätt strävar vi efter att utveckla elevens förmåga att ta ansvar för sin egen undervisning.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Du undervisar i ma/NO i åk 7-9, där du delar ansvaret för grupperna med dina ämneskollegor; ni planerar, genomför, dokumenterar, bedömer och driver arbetet framåt. Tillsammans skapar ni positiva förutsättningar för både individuell utveckling för eleven men även för att ha möjlighet att på gruppnivå skapa bra premisser. Vi har hög lärartäthet och du och dina kollegor delar årskurserna efter elevernas behov och efter era arbetsområden. Arbetslagets motto är "alla elever är allas elever" vilket ger en tydlig bild av deras starka vilja till samarbete och att ge eleverna en hel skoldag. För oss är det viktigt att eleverna ges samma möjligheter oavsett vilken klass de går i; eleverna känner igen sig i andra elevers arbete och kan såväl inspireras av varandra som stötta sina skolkamrater.
Din uppgift är att planera, genomföra och bedöma elevernas arbete och konkretisera målen så att eleverna får tydliga och bra förutsättningar för att lyckas med sitt skolarbete. Du kommer att arbeta nära tillsammans med lärare och annan personal i ett engagerat arbetslag. Du inspirerar eleverna till nya upptäckter och stärker och utvecklar elevernas sociala samspel samt är en självklar förebild för dem. Förutom att planera och stödja elevens lärande är du även delaktig i utveckling och genomförande av matematikundervisning och matematikresultat i verksamheten.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ma/NO. Har du även behörighet i ett annat ämne ses det som meriterande likaså om du tidigare har erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi förväntar oss att du är en kreativ person som vill och vågar ta egna initiativ. Du har positiva höga förväntningar på elevernas förmågor och en vilja och ambition att ständigt utveckla verksamheten mot en inkluderande lärmiljö som fångar eleverna oavsett förutsättningar och intresse.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vårt mål är att alla elever ska bli sitt bästa jag!
Vi tillämpar löpande intervjuer och för oss är det viktigt att samarbete sätts i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-04-07 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Tf Rektor
Charlotte Lindwall charlotte.lindwall@helsingborg.se 042-103714 Jobbnummer
9658069