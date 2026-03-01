Lärare åk 7-9 MA/NO till ASG-grupp Stora Sätraskolan
2026-03-01
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Porfyr är en autismgrupp som ligger på Stora Sätraskolan och är en av Gävle kommuns autismspekrumgrupper som tillhör Sätras rektorsområde. För att eleverna ska få en meningsfull och utvecklande skolgång, utifrån sina förutsättningar och behov, befinner vi oss i en egen del av skolan där vi har anpassade lokaler. I porfyrgruppen går elever från årskurs 7 - 9, klassen består av 13 elever och vi delar upp klassen i två grupper. Arbetsgruppen består av fyra engagerade kollegor, vill vi vara en del av vårt team med start HT 2026? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Är du redo att ta initiativ och göra skillnad? Vi söker en engagerad medarbetare som vill arbeta med en mindre grupp elever inom vår ASG-verksamhet. Hos oss får du möjlighet att använda din pedagogiska skicklighet och din förmåga att skapa tydlighet och förutsägbarhet för att ge varje elev rätt förutsättningar att utvecklas.
På Stora Sätraskolan i Porfyrgruppen arbetar vi i nära samarbete med rektor och kollegor för att utveckla arbetsplatsen samt för att tillgodose att eleverna får en meningsfull skolgång. Teamet består idag av fyra engagerade kollegor som arbetar nära och har ansvar för eleverna under hela skoldagen där övergripande målsättning är att ge en positiv och utvecklande skolgång samt att ge eleverna strategier och kunskaper för ett självständigt liv. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Undervisningen är varierad, kreativ och lustfylld med stort fokus på individualisering med tydliggörande pedagogik i form av visuella och sociala stödstrukturer. Du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling och utmanar dem att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
* Undervisa i matematik/NO för årskurs 7-9.
* Vara mentor och ha klassansvar.
* Ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner enligt mål och riktlinjer.
* Samarbeta med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer.Kvalifikationer
Du som lärare har en naturlig fallenhet för att leda och motivera elever och skapar en miljö där de trivs och mår bra. Du skapar tydlighet och förutsägbarhet för att ge varje elev rätt förutsättningar att utveckla efter deras förmåga.
Vi söker dig med:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och ämnena MA/NO. Även om du inte har alla ämnen vi eftersöker kan du vara intressant för tjänsten.
* Kunskap om läroplanen för grundskolan, något som du upprätthåller i ditt arbete.
* Goda kunskaper av att arbeta i digitala verktyg i undervisning och planering.
* Förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
För att arbeta som lärare i ASG- gruppen behöver du ha intresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och det är meriterande om du har erfarenhet av det sedan tidigare.
För att lyckas i rollen är du:
* Prestigelös, positiv och relationsskapande du bygger trygghet och förtroende hos elever och kollegor.
* Bra på att leda, motivera och skapa en trivsam och inkluderande lärmiljö.
* Kommunikativ och tydlig, du anpassar ditt språk och skapar öppen dialog.
* Flexibel och snabb på att anpassa dig efter elevernas och verksamhetens behov.
* Strukturerad och planerar ditt arbete väl, prioriterar för att nå goda resultat.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
