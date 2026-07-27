Lärare åk 7-9 i svenska och engelska till Tokarpsskolan
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Vill du vara med och göra verklig skillnad för elevernas utveckling och framtid? Hos oss på Tokarpsskolan blir du en del av en trygg och engagerad arbetsplats där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i åk 7-9 samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
I tjänsten ingår mentorskap tillsammans med kollegor, där ni gemensamt ansvarar för att stötta eleverna och hålla kontakten med vårdnadshavare.
Din arbetsplats
Tokarpsskolan är en högstadieskola belägen i norra Malmslätt med cirka 400 elever och 55 medarbetare. Skolan präglas av en familjär atmosfär där god sammanhållning, samarbete och ett gemensamt driv framåt genomsyrar verksamheten. Här arbetar all personal tillsammans med ett tydligt mål att varje elev, varje dag, ska få med sig både goda minnen och stärkta kunskaper för att kunna göra välgrundade val i livet.
Verksamheten utgår från en stark tro på att alla elever vill och kan utvecklas. Elevernas olikheter ses som en tillgång och stor vikt läggs vid att varje individ ska känna sig sedd, motiverad och stolt över sina prestationer. För att skapa bästa möjliga förutsättningar arbetar skolans pedagoger nära varandra i arbetslag som är indelade efter årskurs, där samverkan och kontinuerlig uppföljning är en naturlig del av vardagen.
Med ljusa och ändamålsenliga lokaler som är fördelade över flera byggnader samt en stimulerande utemiljö erbjuder Tokarpsskolan en trygg och utvecklande lärmiljö. Genom ett nära samarbete mellan kollegor och ett gemensamt ansvarstagande skapas en verksamhet där varje elev ges möjlighet att lyckas varje dag.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och engelska i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17532
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
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Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Hanna Ahlström hanna.ahlstrom@linkoping.se +4613294753 Jobbnummer
10011976