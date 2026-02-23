Lärare åk 7-9 i sve, spanska till Arenaskolan
Nu söker vi en trygg och tydlig lärare som vill undervisa i svenska och spanska. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö och de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande. Välkommen till oss på Arenaskolan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i åk 7-9 samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Denna tjänst innebär undervisning i svenska och spanska i årskurs 7-9 samt mentorskap. Du är tillsammans med en kollega mentor för en klass. Mentorskapet är en viktig del av ditt uppdrag där du förväntas jobba elevnära för att få fungerande elevgrupper och främja elevernas närvaro.
Din arbetsplats
Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Bilbörsen Arena. Skolan har profiler inom fotboll, hockey, konståkning, simning, dans och inriktning multisport. På Arenaskolan går idag cirka 550 elever och vi är cirka 80 medarbetare.
Arenaskolans övergripande mål är maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. Det når vi bland annat genom att arbeta tillsammans, systematiskt och fokuserat med att alla elever ska uppleva trygghet och studiero, som är grunden för att eleven ska nå maximalt lärande. Vi har en gemensam och tydlig värdegrund som all personal arbetar aktivt med. Vi har tydliga och gemensamma ordningsregler och rutiner för hela skolan, för att eleverna ska möta tydlighet och förutsägbarhet under hela skoldagen. Exempelvis har eleverna fasta placeringar i alla klassrum och vi jobbar med täta uppföljningar av våra ordningsregler.
Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för våra lärare. För att lärarna ska kunna fokusera på undervisning och planering finns stödfunktioner på skolan som avlastar med övriga arbetsuppgifter, exempelvis med att skapa trivsel under hela skoldagen. Som lärare hos oss blir du blir en del av ett ämneslag där ni samarbetar kring undervisningen. Som ny medarbetare hos oss på Arenaskolan erbjuder vi dig en introduktion för att du ska komma in på din nya arbetsplats och känna dig välkommen.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och spanska i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har erfarenhet av elever med NPF eller har undervisat på låg- eller mellanstadiet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i klassrummet.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild och motiverar eleverna genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade behov. Du gillar utmaningar och tar initiativ till att prova olika metoder i undervisningen för att uppnå förväntat resultat.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti 2026
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16700
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Anna Enberg rtcutb@utb.linkoping.se 013-26 21 57 Jobbnummer
9758369